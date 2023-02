Taux du Livret A à 3%: certains Français prêts à moins consommer pour plus épargner

En un mois seulement, le Livret A a collecté déjà un tiers de ce qu’il avait engrangé durant l’année entière de 2022. Et c'est notamment grâce à l'augmentation du taux d'intérêt qui est passé en février de 2 à 3 %.

Alors que l'inflation est de plus de 6% en un an, les Français tentent d’économiser et notamment grâce au Livret A. La Caisse des dépôts a annoncé mardi que les épargnants français ont renforcé leur Livret A de 9,27 milliards d'euros au mois de janvier. Du jamais vu depuis 2009.

La raison, c’est notamment que le taux de rendement du Livret A est passé de 2 à 3 % au 1er février. À la sortie d'un magasin discount Carla, 31 ans, mère célibataire, dit peiner à finir les fins de mois. “On galère tous, je pense, on est tous dans cette situation”, indique-t-elle. Et pourtant elle place 50 euros tous les mois sur son livret A. Avec l'augmentation du taux de rendement à 3 %, elle a décidé de rajouter 30 euros.

“Je consomme beaucoup moins pour pouvoir mettre 30 euros de côté en plus chaque mois. Je prévois que je pourrais avoir des frais l’année prochaine que je ne pourrais pas couvrir avec mon salaire”, explique-t-elle.

Un taux d'intérêts attractif

Ouahiba, elle, a les moyens de placer de l'argent. Elle met 200 euros par mois sur son livret A. “C’est un des livrets-épargne qui rapporte le plus donc ça nous incite à mettre davantage dessus”, indique-t-elle. C’est aussi une sécurité pour l'avenir de ses enfants.

“Je me dis que l’avenir sera peut-être plus difficile pour eux que pour nous. Après, je me dis que c’est aussi un compte où on peut toujours aller piocher si on est en difficulté”, ajoute-t-elle.

Le succès du Livret A tient aussi à sa souplesse d'utilisation. Des versements libres, des retraits possible sans frais. Mais ce qui a poussé les Français à épargner au mois de janvier, c'est réellement l'augmentation du taux d'intérêt selon Philippe Crevel, président du cercle de l'épargne.

“Il y a eu un effet d’opportunité. Le taux est passé de 2 à 3% et donc les ménages se sont dits, c’est le bon moment pour aller sur le Livret A”, appuie-t-il.

Le Livret A qui enregistre son taux le plus élevé depuis 15 ans, mais qui compense seulement la moitié de l'inflation.