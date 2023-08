"Tout est plus cher": attendue par beaucoup, l'allocation de rentrée scolaire arrive ce mercredi

Trois millions de foyers doivent recevoir dès ce mercredi leur allocation de rentrée scolaire, une aide revalorisée de 5,6% cette année à cause de l'inflation.

A moins de trois semaines de la rentrée des classes, les familles résidant en France métropolitaine reçoivent ce mercredi l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Une aide financière précieuse afin d'apporter un soutien financier aux familles les plus modestes pour qu'elles puissent plus facilement se procurer des fournitures scolaires, du matériel ou des vêtements.

Une aide bienvenue par exemple à Bordeaux, où les familles comme celle d'Arsène et de sa fille de 10 ans constatent relativement facilement les répercussions de l'inflation sur les achats de matériel scolaire. Devant une grande surface girondine, ce père de famille est accompagné par sa fille pour venir scruter les bons plans pour l'achat des fournitures.

"On essaye de voir les prix où c'est le plus avantageux pour nous. Avec l'inflation… on est à 50€ de plus je pense, comparé aux dépenses de l'année dernière tout a vraiment augmenté", déplore Arsène, père d'une élève âgée de 10 ans.

En ce sens, l'allocation a été revalorisée de 5,6% en 2023. Mais pour Laurent Zameczkowski, porte-parole de la fédération des parents d'élève de l'enseignement public (PEEP), cela reste insuffisant.

"Cette revalorisation reste inférieure à l'inflation donc malheureusement elle est insuffisante aujourd'hui. Ce sont toutes les fournitures basiques, comme les stylos ou les cahiers, qui sont les plus impactées (par l'inflation). (...) Il faut aussi anticiper les questions liées à la cantine, aux sorties scolaires...", analyse Laurent Zameczkowski, porte-parole de la PEEP.

Sans l'ARS, des probables privations de "petits plaisirs"

Avec la revalorisation de l'allocation, cette famille touchera presque 400 euros d'aide. "On a besoin de ça pour soulager nos dépenses, donc c'est bienvenu", assure-t-il. Des propos que partagent allégrement Zoé, accompagnée de son petit garçon de sept ans.

"Pour lui, cette année, il faut des bâtons de colle, 15 crayons pour le tableau effaçable, je ne sais combien de stylos"... oui, la liste est longue, et le ticket de caisse, imprimé ou non, conséquent.

Et alors que Zoé assure elle aussi que "tout est plus cher", elle accueille à bras ouverts l'allocation de rentrée scolaire, sans quoi il aurait fallu tailler dans le budget "en me privant de choses que je ne considère pas forcément comme un luxe : aller manger des glaces, sortir boire un verre… Des choses du quotidien que tout le monde devrait pouvoir faire."

L'inflation touche tous les rayons. Selon UFC Que Choisir, les prix des fournitures ont augmenté de 10% cette année. Pour rappel, pour avoir accès à l'allocation de rentrée scolaire, les familles doivent avoir au moins un enfant âgé d'entre 6 à 18 ans, scolarisé ou en apprentissage. Le montant de l'aide est compris entre 398 et 434 euros selon la tranche d'âge.

Y ont droit les familles avec un enfant à charge dont les revenus de 2021 sont inférieurs à un peu plus de 25.000 euros. Il faut ensuite rajouter 6.000 euros de revenus annuels par enfant supplémentaire.