Index séniors: le patron des patrons de PME franciliennes tance les sanctions voulues par E.Borne

Invité de la Matinale week-end de RMC, le président de la CPME Ile-de-France Bernard Cohen-Hadad a dénoncé la possible mise en place de sanctions avec l'index sénior proposé par le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites.

Haro sur les sanctions. La phrase d'Elisabeth Borne, sur France 2, ouvrant la possibilité à des sanctions dans le cadre de l'index sénior, mis en place dans le cadre de la réforme des retraites pour comptabiliser le taux de séniors actifs dans les entreprises, ne passe pas auprès de nombreux patrons de PME. D'autant plus que la Première ministe a proposé que cet index soit mis en place dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, contre celles de plus de 300 salariés dans le projet initial.

"Je pense que l'on doit aller plus loin et des députés de la majorité le proposent", a expliqué la Première ministre.

"Arrêter de jouer au père fouettard"

Invité, ce samedi, de la Matinale Week-End de RMC, Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME-Île-de-France a fait passer ce même message. Il trouve "domme qu'à chaque fois qu'on veuille faire passer une mesure positive de mettre des sanctions et jouer au père fouettard."

"C'est une contrainte supplémentaire et une non-valorisation de la PME-Nation. Il faut valoriser les bonnes pratiques, comme alléger les charges pour les séniors qui restent dans l'entreprise. Perdre un sénior, c'est perdre des compétences" explique celui qui dénonce la défiance vers les entreprises.

"Il faut garder les compétences"

S'il reconnaît un "problème" autour de l'emploi des séniors, Bernard Cohen-Hadad estime que ce n'est pas dans les PME "qu'on a ces problèmes de pertes de séniors". "Aujourd'hui à partir de 50 ans, certains considèrent qu'on ne vaut plus rien, dans certaines entreprises. Mais ce n'est pas le cas dans nos PME puisque beaucoup de séniors crééent leur entité, leur structure."

"Il fallait une incitation pour à passer le témoin auprès des plus jeunes pour garder les compétences. Il ne faut pas que ça coûte plus cher aux entreprises", explique le président du Think Tank Etienne Marcel.