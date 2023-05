Les Français seraient-ils finalement... les plus gros bosseurs d'Europe?

Selon l'institut Eurostat, la France est le 2e pays qui compte le plus d'actifs travaillant plus de 49h par semaine.

Les Français sont quasiment les plus gros bosseurs d’Europe. Selon Eurostat, la France est, après la Grèce, le pays qui compte le plus d’actifs travaillant plus de 49 heures par semaine. Alors que la moyenne est de 7,3% dans l'UE, cette proportion est à 10,2% en France. Seule la Grèce a un taux plus élevé (12,6%).

Surtout la France est un des rares pays où ce taux a augmenté en 2022 alors qu'il baissait légèrement en moyenne en Europe. C’est globalement dans les pays latins que la part des gros travailleurs est la plus élevée, dans les pays nordiques qu’elle est la plus faible.

Qui sont les Français qui travaillent le plus?

Ce serait selon l'étude les chefs d'entreprise, car ils ne sont pas soumis à une réglementation sur la durée de travail. 57% dépassent les 49 heures hebdomadaires, soit la plus forte proportion en Europe après la Belgique.

Les salariés ne sont toutefois pas en reste. Pour rappel, la législation limite en Europe à 48 heures par semaine la durée du travail maximales, heures supplémentaires incluses.

Pourtant, 6,3% des salariés français font 49 heures ou plus. Ce sont ceux qui sont au forfait jour, un dispositif qui permet aux employeurs de rémunérer les salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement et sans référence aux 48 heures hebdomadaire. Il concerne principalement les cadres.

La France championne aussi de ceux qui travaillent... le moins?

Le paradoxe, c’est que globalement les Français sont de tous les grands pays ceux qui travaillent le moins. 631 heures par habitant et par an, ça fait presque 5 semaines de moins que la moyenne OCDE. Seuls les Turcs produisent moins de travail.

En fait les Français qui travaillent, travaillent beaucoup, mais il ne sont pas assez nombreux à travailler, notamment parmi les jeunes et les seniors. La France est un bateau qui a les meilleurs rameurs du monde, mais pas assez de rameurs.