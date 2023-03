"M. Darmanin, vous faites comment?": la colère de Laurent Berger sur la réquisition des éboueurs

Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a fermement répondu ce mercredi sur RMC-BFMTV à la menace de réquisition des éboueurs de Paris lancée par Gérald Darmanin.

Les 7.000 tonnes de poubelles qui s'accumulent dans les rues de Paris vont-elles rester longtemps? Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a pressé la maire de la capitale, Anne Hidalgo, de trouver une solution, menaçant de faire réquisitionner les grévistes. Une intervention que ne supporte pas Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.

"Le ressenti de ces salariés sur les deux ans de plus, il est brutal, explique-t-il ce mercredi matin sur RMC-BFMTV. Il faut trouver la solution. Ils contestent quoi? La réforme des retraites, le fait de devoir travailler deux ans de plus. Les conséquences pour eux, on ne peut pas les passer sous silence. Ensuite, c’est quoi la réquisition? Monsieur Darmanin, vous faites comment pour réquisitionner les gens? Vous allez les chercher un par un? Il en faut 3.000 pour faire le ramassage des déchets à Paris. Ce n’est pas dans le XVIe, c’est en banlieue qu’il va falloir aller les chercher."

"On veut leur dire: ‘Ecoutez, vous nous faites ch…, maintenant vous allez remettre au travail"

"Arrêtez d’en faire un objet politique, ajoute Laurent Berger, en colère. C’est la démonstration supplémentaire que sur ce sujet des retraites, on a voulu en faire un objet politique avant d’en faire un objet du travail, de la vie concrète des gens, de la façon dont ils sont parfois cassés physiquement… On veut leur dire: ‘Ecoutez, vous nous faites ch…, excusez-moi du terme, maintenant vous allez remettre au travail parce qu’on veut circuler pénard sans poubelles qui trainent dans les rues de Paris’. Ce n’est pas comme ça qu’il faut prendre les affaires. Il faut arrêter de tout politiser, au mauvais sens du terme. Et prendre en compte les réalités sociales."

Député LFI, Alexis Corbière avait également dénoncé, un peu plus tôt sur RMC, cette menace de réquisition des éboueurs grévistes.

"Monsieur Darmanin est un pyromane et un brutal, a-t-il lancé dans 'Apolline Matin' ce mercredi sur RMC et RMC Story. J’invite tout le monde à être solidaire avec la grève des éboueux, même si ça dérange évidemment. Ce sont des gens dignes, qui font un travail indispensable, qui disent une chose simple: au bout d’un moment, plutôt que de se préoccuper du petit tracas que procure la grève, essayons de comprendre qu’il y a des choses plus graves que cela.