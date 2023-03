Réquisition des éboueurs: "Monsieur Darmanin est un pyromane et un brutal" lance Alexis Corbière

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, le député LFI Alexis Corbière répond à réquisition des éboueurs grévistes demandée par Gérald Darmanin à la mairie de Paris.

Gérald Darmanin veut réquisitionner les éboueurs grévistes pour collecter les déchets à Paris. Le ministre de l'Intérieur a appelé Anne Hidalgo mardi soir pour la prévenir que si la mairie ne répondait pas à cette demande, l’État réquisitionnerait lui-même "dans les prochaines heures" les personnels nécessaires à l’enlèvement des ordures.

Alors que plus de 7.000 tonnes de déchets s'entassent désormais dans les rues de la capitale, la grève des éboueurs a été reconduite au moins jusqu'à lundi prochain. Les trois usines d'incinération d'Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux et Saint-Ouen restent bloquées.

"Monsieur Darmanin est un pyromane et un brutal, lance le député LFI Alexis Corbière dans 'Apolline Matin' ce mercredi sur RMC et RMC Story. J’invite tout le monde à être solidaire avec la grève des éboueux, même si ça dérange évidemment. Ce sont des gens dignes, qui font un travail indispensable, qui disent une chose simple: au bout d’un moment, plutôt que de se préoccuper du petit tracas que procure la grève, essayons de comprendre qu’il y a des choses plus graves que cela. Cela fait des semaines que le gouvernement s’oppose à notre pays. Au moins les deux tiers de la population sont contre une réforme des retraites."

"Sur un sujet comme ça, on ne passe pas en force"

"La grève est légitime, elle doit continuer et je salue tous ceux qui sont courageusement mobilisés, ajoute Alexis Corbière. Cette brutalisation est dégueulasse pour ceux qui font grève mais aussi pour l’idée même de la République." Ces 48 heures s’annoncent décisives pour la réforme des retraites, avec la commission mixte paritaire ce mercredi matin puis le retour du texte à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le gouvernement parviendra-t-il à faire passer sa réforme sans utiliser le 49.3? Pour Alexis Corbière, "sur un sujet comme ça, on ne passe pas en force".

"Les députés devraient comprendre que, sur un sujet comme ça, on ne passe pas en force. On ne passe pas à une ou deux voix près, on consulte le peuple. En raison de la faible représentativité de l’Assemblée nationale, une réforme comme ça, ça ne passe pas à une ou deux voix près. Emmanuel Macron a été élu dans un rejet de Marine Le Pen. Et qu’est-ce qu’il fait ? Il brutalise le peuple. Cette réforme est illégitime. Consultez le peuple, faites un référendum Monsieur Macron."

En cas de 49.3, les députés de La France insoumise seront prêts à soutenir une motion de censure transpartisane. "On votera une motion de censure, assure Alexis Corbière. On y travaille, pour qu’elle soit le plus large possible. On verra. (Si elle est portée par le centriste Charles de Courson ?) Evidemment. Ce n’est pas un scoop, nous voulons faire chuter ce gouvernement. Nous en assumerons les conséquences, pour revenir au peuple car c’est à lui de décider."