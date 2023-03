Raffineries, port de Gennevilliers, poubelles... Des grévistes ont déjà débuté leurs actions

Dans plusieurs secteurs de l'énergie, plusieurs actions ont commencé dès lundi soir alors que les appels à la grève étaient fixés à mardi. C'est notamment le cas sur plusieurs raffineries, notamment dans les Bouches-du-Rhône.

C’était annoncé, ce mardi 7 mars devait marquer le début d’un fort mouvement de contestation contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs se sont déclarés en grève et certains ont même commencé dès lundi soir. C’est notamment le cas dans au moins 6 des 8 raffineries françaises. Trois dans les Bouches-du-Rhône, auxquelles s’ajoutent les raffineries de Donges, Feyzin et Gravenchon. Sur ces sites, il n’y aura plus aucune sortie de carburant, promet un délégué syndical de la raffinerie de Fos-sur-Mer.

Toujours dans le secteur de l'énergie, ce sont trois des quatre terminaux méthaniers français qui sont à l’arrêt depuis lundi, et au moins pour une semaine. La moitié du gaz importé en France transite par ces plateformes à Saint-Nazaire et Fos-sur-Mer. Un arrêt qui est pour l’instant sans impact sur le grand public.

Le port de Gennevilliers bloqué

Enfin, autre action d’envergure lundi soir contre la réforme des retraites. Le blocage partiel du port de Gennevilliers. C’est le plus grand port fluvial français, il alimente 13% de l’approvisionnement en marchandises de l’Île-de-France et il a été bloqué partiellement dans la soirée.

A Rennes, plusieurs manifestants bloquent dans la nuit de lundi à mardi un important axe routier. La situation est tendue et une intervention des forces de l'ordre est en cours. Une cinquantaine de CRS sont présents sur les lieux, ainsi que des pompiers, tandis que de nombreux foyers d'incendie sont visibles dans la zone. La route est jonchée de plusieurs tables, de chaises ou encore de caddies bloquant la circulation et l'accès.

Les éboueurs eux aussi ont entamé leur mouvement à Paris notamment. Les poubelles n'ont pas été collectées lundi dans quatre arrondissements, et l’un des trois incinérateurs de la capitale est bloqué depuis 24h par des agents de la ville.