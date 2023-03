EN DIRECT Mobilisation contre la réforme des retraites: vers un "tsunami social" mardi?

François Ruffin le député de La France insoumise de la Somme assure voir "une certaine forme de folie" dans la volonté d'Emmanuel Macron de faire passer sa réforme des retraites malgré un refus majoritaire de l'opinion, ironisant sur son "bon sens du CAC40".

"Ça fait maintenant des mois qu'il y a sept Français sur 10 qui disent 'non' à cette réforme, neuf salariés sur 10. On a tous les syndicats unis qui disent 'non'. Apparemment tout ça, le président Macron et Élisabeth Borne ne l'entendent pas ", a-t-il lancé lundi sur Europe 1.