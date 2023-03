Réforme des retraites: deux nouvelles journées de mobilisation, dont le samedi 11 mars

Après la journée massive de mobilisation contre la réforme des retraites ce 7 mars, les syndicats ont annoncé que deux nouvelles dates de manifestation avaient été décidées. Il s'agit du samedi 11 mars et du jour de la commission mixte paritaire (soit le 15 ou 16 mars).

1 280 000 Français ont défilé dans les rues du pays ce mardi 7 mars contre la réforme des retraites, soit un peu plus que 31 janvier. Les différents ont salué mardi midi une "mobilisation historique", appelant le gouvernement à ne pas y "rester sourd", même si les taux de grévistes étaient en deçà des records des premières journées de mobilisation.

L'intersyndicale ne compte pas en rester là, et poursuit sa lutte qui s'est traduite ce mercredi avec des action plus radicales de coupures, blocages, et quelques tensions, avec pour objectif de faire plier le gouvernement sur son projet de réforme. Ainsi, deux nouvelles dates de mobilisation ont été décidées; le samedi 11 mars et le jour de la commission mixte paritaire (soit le 15 ou le 16).

L'intersyndicale a, entre outre, demandé à être reçue en urgence par Emmanuel Macron.

