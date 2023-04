Réforme des retraites: qui est concerné dès septembre 2023?

Emmanuel Macron a officiellement promulgé la très contestée réforme des retraites. Quand va-elle s'appliquer et qui sera impacté? Emmanuel Lechypre fait le point sur RMC.

Tout débutera en septembre prochain pour l'application de la réforme des retraites, qui a été promulguée dès vendredi dernier par Emmanuel Macron. L'âge légal sera progressivement relevé au rythme de trois mois par an à partir du 1er septembre 2023. Aujourd’hui de 62 ans, il sera de 62 ans et trois mois à partir de la rentrée, de 63 ans et trois mois en 2027 à la fin du quinquennat, pour atteindre la cible de 64 ans en 2030.

Qui va devoir travailler plus longtemps?

La réforme va s’appliquer dès cette année pour ceux nés à partir du second semestre 1961, qui devront travailler trois mois supplémentaires. Parallèment, il faudra aussi cotiser plus longtemps: 43 ans. Soit 172 trimestres en 2027. C'est-à-dire un trimestre par an supplémentaire.

Chaque année, pour pouvoir toucher sa retraite à taux plein, on demande au salarié de travailler trois mois de plus, et de cotiser trois mois de plus. Des dispositions qui étaient déjà prévues, en partie, par la réforme Touraine.

Qui sont les plus pénalisés?

Si on compare la situation avant et après la réforme, les plus pénalisés sont ceux qui sont nés en 1965 et 1966. Ils vont devoir cotiser trois trimestres de plus. Contre un ou deux pour ceux qui sont nés avant ou après.

Que se passe-t-il pour les retraités qui vont bénéficier du dispositif carrières longues ?

Si vous avez effectué une carrière dite longue, vous pouvez toujours partir à la retraite avant 64 ans:

Pour ceux qui ont commencé à travailler à 14 ans: 58 ans

Pour ceux qui ont commencé à travailler à 15 ans: 59 ans

Pour ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans: 60 ans

Pour ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans: 61 ans

Pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans: 62 ans