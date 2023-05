Retraites: après avoir travaillé à l’étranger, il perd des années de travail à son retour en France

Jean-Luc a contacté les équipes de "RMC s'engage pour vous" en voyant que ses trois dernières années de travail n'étaient pas comptabilisées par l'Assurance retraite, pour une raison inconnue.

Jean-Luc est géologue pétrolier dans une entreprise française. C’est lui qui analyse les sols et les sous-sols pour savoir si on peut y découvrir des hydrocarbures. Ce métier l’a conduit jusqu’en Bolivie, où il était expatrié entre 2015 et 2018.

Il y a trois ans, à l’aube de son 60e anniversaire, il fait une étonnante découverte: sur son compte "Assurance retraite", ses années travaillées depuis son retour en France ne sont pas comptabilisées. Et il n’est pas le seul dans son cas.

"Je suis un peu désemparé"

"Tous mes collègues, les cinq qui sont partis en Bolivie, sont tous dans ce cas. Je pense qu'il y a un bug dans leur logiciel. Mes ressources humaines me disent qu'ils ont tout fait, sur l'Agirc-arco (retraite complémentaire) c'est bon, mais pas sur l'Assurance retraite. Je visais de partir à 64 ans, mais là je ne sais plus quoi faire, je suis un peu désemparé", souffle-t-il.

D’autant que l’horloge tourne. Jean-Luc fête ses 62 ans vendredi, la retraite est donc pour bientôt, en théorie en tout cas. Il a contesté les calculs de l’Assurance retraite mais sans résultats. L’organisme refuse de compter les années 2019, 2020, 2021. Mais ce qui est encore plus étonnant, c’est qu’elle valide bien les trimestres de Jean-Luc depuis 2022.

Les services ont demandé à notre auditeur d’envoyer tous ses bulletins de salaire sur trois ans, qui prouvent bien qu’il a travaillé et cotisé. Ce qu’il a fait, à deux reprises. Et pourtant, rien n’avance. Pour seule explication, il a reçu un mail qui ne dit rien à part que les années en question ne seront pas prises en compte dans le calcul de sa future pension. Il a déposé un dossier auprès du médiateur de l’Assurance retraite.

L’Assurance retraite va tout analyser

Comment les services justifient-ils cette situation étonnante? Pour l’instant, ils ne justifient pas. Mais on a quand même fait avancer un peu le dossier de notre auditeur. L’Assurance retraite nous a confirmé avoir bien reçu les fiches de paie demandées et elle s’engage à tout analyser minutieusement pour comprendre pourquoi ça coince. Ils doivent revenir vers nous.

Seule certitude pour l’heure: à "RMC s’engage pour vous", ce n’est pas la première fois que nous aidons un auditeur qui a fait une partie de sa carrière à l’étranger et qui rencontre des problèmes au moment de solder sa retraite. On continuera évidemment d’accompagner Jean-Luc.

Pour nous contacter, écrivez-nous à l'adresse : rmcpourvous@rmc.fr