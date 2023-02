Retraites: le port du Havre bloqué ce mardi matin par des manifestants

La journée de mobilisation contre la réforme des retraites a commencé tôt ce mardi au Havre. En effet, des travailleurs du port, poumon économique de la ville, ainsi que des retraités, ont bloqué l'accès au port. Une nouvelle manière de manifester pour mieux se faire entendre du gouvernement.

Troisième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, ce mardi. Entre 900.000 et 1,1 million de manifestants sont attendus dans la rue contre le projet de réforme des retraites, selon une note des renseignements territoriaux.

Et les actions ont commencé tôt ce mardi matin comme au Havre. Les dockers, les raffineurs et les salariés du BTP sont rassemblés près du pont de Normandie.

Aucun camion n’entre ou ne sort de la zone située autour du port du Havre, le poumon économique de la ville. Ils étaient déjà plusieurs centaines à s’être rassemblés tôt à l’appel de la CGT. Parmi eux, des salariés des différentes industries du port, mais aussi des retraités pour se répartir sur les différents points de blocage.

Blocage du port du Havre © RMC

Une pression économique

Des palettes et des pneus vont être distribués pour marquer ces blocages. L’objectif répété par les manifestants, c’est de monter en pression. Selon eux, le gouvernement n’a pas entendu les deux premières journées de mobilisation, alors ils ont décidé de nouveaux types d’actions pour toucher cette fois l’économie et espérer que le gouvernement sera sensible à leurs demandes et notamment la principale, celle de retirer ce projet de réforme des retraites.

Blocage du port du Havre © RMC

Pour cette nouvelle journée de grève et de manifestation les prévisions sont en baisse par rapport à la précédente note des renseignements pour la journée de mobilisation du 31 janvier. Ils avaient alors tablé sur 1 à 1,2 million de manifestants dans toute la France. Au final, il y avait eu entre 1,2 million de manifestants, selon la police, et 2,8 millions, selon la CGT. Mais cette semaine est particulière puisque les syndicats ont à la fois appelé à la grève pour ce mardi et pour samedi. Dans certaines branches, la journée de mercredi sera elle aussi une journée de mobillisation.