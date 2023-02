EN DIRECT Réforme des retraites: nouvelle journée de grève et de mobilisation des syndicats

Troisième journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, ce mardi. De nombreux secteurs seront mobilisés à travers la France. Olivier Dussopt, ministre du Travail, est invité sur RMC et RMC Story à 7h40 et sera face aux auditeurs à 8h10. Apolline de Malherbe recevra Sandrine Rousseau à 8h30, dans le "Face à Face" sur RMC et BFMTV.

Blocage du port du Havre Au Havre, ce matin, les dockers, les raffineurs et les salariés du BTP sont rassemblés depuis très tôt près du pont de Normandie. Aucun camion n’entre ou ne sort de la zone située autour du port du Havre, le poumon économique de la ville. Ils sont déjà plusieurs centaines à s’être rassemblés à l’appel de la CGT. Parmi eux, des salariés des différentes industries du port, mais aussi des retraités pour se répartir sur les différents points de blocage. Des palettes et des pneus vont être distribués pour marquer ces blocages. L’objectif répété par les manifestants, c’est de monter en pression. Selon eux, le gouvernement n’a pas entendu les deux premières journées de mobilisation, alors ils ont décidé de nouveaux types d’actions pour toucher cette fois l’économie et espérer que le gouvernement sera sensible à leurs demandes et notamment la principale, celle de retirer ce projet de réforme des retraites. (avec MB)



En Île-de-France, des perturbations à prévoir sur de nombreuses lignes de métro Comme c'était le cas lors des deux précédentes journées de mobilisation, les syndicats de la RATP ont appelé à la grève. En conséquence, le trafic sera très perturbé dans le métro et le RER. Les lignes de métro automatisées devraient circuler normalement, en revanche, les rames sur les autres lignes seront moins fréquentes. La RATP note, quand même, le fait qu'aucune ligne de métro sera totalement fermée. La situation devrait être bien meilleure pour les autobus RATP, avec 8 passages sur 10 à Paris et en petite couronne. Côté tramways, la RATP prévoit un trafic normal sur toutes les lignes. >> Le détail ligne par ligne est ici



Le trafic SNCF "fortement perturbé" partout en France La circulation sera de nouveau "fortement perturbée" ce mardi pour les trains, TGV comme TER, a indiqué dimanche la SNCF. Il devrait y avoir un train sur 2 en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo et 3 TER sur 10, selon la SNCF. Sur les grandes lignes, la SNCF s'attend à voir circuler un TGV sur 2 en moyenne (c'était 1 sur 3 lors de la précédente journée d'action, mardi 31 janvier). Si le trafic sera perturbé ce mardi, les syndicats de la SNCF n'appellent pas à la grève ce samedi, mais seulement à manifester, afin de ne pas pénaliser les voyageurs pour cette journée de départs et de retours de vacances. >> Plus d'informations ici



Quelle mobilisation dans les rues pour cette troisième journée de mobilisation? Pour cette troisième journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, la mobilisation sera-t-elle toujours aussi forte que les deux précédentes journées les 19 et 31 janvier? Le 19 janvier, 2 millions de personnes ont manifesté partout en France selon la CGT, contre 1,12 million selon l'Intérieur. Le 31 janvier, ils étaient 2,8 millions selon les syndicats, contre 1,72 million selon le ministère de l'Intérieur. Selon une source sécuritaire à l'AFP, les autorités s'attendent ce mardi à une mobilisation oscillant entre 900.000 et 1,1 million de personnes, dont 70.000 au maximum à Paris où le cortège défilera entre les places de l'Opéra et de la Bastille.



