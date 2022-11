Transports, éducation... Quelle ampleur pour la grève ce jeudi?

La grève devrait être bien suivie ce jeudi à la RATP: la moitié des lignes de métro seront fermées et les autres ouvertes seulement aux heures de pointe. Les bus ainsi que les RER A et B devraient aussi être perturbés. Les transports risquent d'être limités également à Rouen et Montpellier. En revanche, dans les autres secteurs, la mobilisation devrait être modérée.

Nouvelle journée de grève à travers la France, ce jeudi. Certains secteurs devraient être plus perturbés que d'autres. C'est le cas des transports, notamment en Île-de-France. Tous les syndicats de la RATP avaient appelé à la grève. Résultat, la moitié des lignes de métro seront fermées. Pire encore, celles qui restent ouvertes le seront uniquement aux heures de pointe. Les bus devraient aussi être perturbés ainsi que les RER A et B.

À Rouen, le réseau Astuce devrait aussi être fortement touché, seules quelques lignes régulières et les scolaires seront totalement épargnées. Du côté de Montpellier, "les horaires 'vacances scolaires' s’appliqueront sur l’ensemble du réseau sur cette journée". Plusieurs stations ne seront, en plus, pas desservies.

Mobilisation modérée dans la fonction publique

En revanche, à la SNCF, la mobilisation devrait être assez faible. Seule la CGT a appelé à la grève. Même chose dans la fonction publique: les syndicats en dehors de la CGT ont la tête aux élections professionnelles, prévues début décembre.

Dans l'Éducation nationale, la FSU s'attend à une mobilisation modérée. Cela devrait aussi être le cas pour les personnels de cantine et de crèche.

Une responsable cégétiste s'avoue sceptique sur la capacité du syndicat à maintenir la dynamique née lors du mouvement social dans les raffineries. La CGT espère, quand même, une mobilisation au moins équivalente à celle du 18 octobre, au plus fort de la grève des raffineries. Il y avait alors eu 107.000 manifestants selon la police (300.000 selon le syndicat), avec des grèves dans le nucléaire et les transports.