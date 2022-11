"L'objectif, c'est zéro métro, zéro RER": la grève à la RATP va fortement perturber le trafic jeudi

L'ensemble des syndicats de la RATP (CGT, FO, Unsa, la Base, Solidaires) appelle à la grève à la veille de ce week-end prolongé, pour demander des hausses de salaires, une amélioration des conditions de travail et des recrutements.

Un jeudi noir en perspective dans les transports parisiens. La RATP prévoit un trafic très perturbé dans le métro, mais aussi sur les lignes A et B du RER, les bus et les tramways. Elle appelle les usagers à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements.

Entre le RER et le métro, Estelle passe tous les jours presque deux heures dans les transports parisiens. Alors la perspective de cette grève la fait rire jaune.

“Génial, super… On verra bien. Ce sont eux qui nous conduisent donc qu’est-ce qu’on peut y faire? On ne peut pas leur mettre le couteau sous la gorge et leur dire ‘conduis-moi au travail !’ C’est un peu irritant quand même parce qu’on peut comprendre leurs revendications, mais bon être un dommage collatéral, ce n'est pas le meilleur non plus”, indique-t-elle.