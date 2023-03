Transports, raffineries, écoles... A quoi faut-il s'attendre pour les grèves à partir du 7 mars?

De nombreux secteurs de la vie économique et sociale de le France seront très fortement impactés par ce qui ressemble à un "acte 2" de la mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement, à partir de ce mardi.

Le gouvernement a déjà prévenu tout le monde. Cette semaine ne sera pas une semaine comme les autres. Clément Beaune, ministre des Transports, assure que le 7 mars sera "une des journées les plus difficiles qu’on ait connues", comprendre que la circulation des personnes et des biens sera très fortement impactée par le nouvel appel à la grève contre la réforme des retraites à partir du 7 mars.

La promesse des syndicats d’une "France à l’arrêt" se concrétise, et va ainsi impacter quasi tous les domaines de la société française.

Trains, avions et transports en commun très fortement impactés

Les prévisions de trafic de la SNCF font état d’un trafic très fortement réduit pour la journée du 7 mars, d’autant que les syndicats ont tous appelé à une grève reconductible chaque jour. Il ne faudra compter que sur un seul TER sur cinq, entre 1 à 3 et 1 à 5 TGV selon les lignes, quasiment aucun Intercités.

Le trafic international sera un peu moins impacté mais tout de même "fortement perturbé": 2 Eurostar et Thalys sur 3, 1 train sur 5 vers la Suisse, 1 aller-retour vers l’Italie et aucun train vers l’Espagne et l’Allemagne.

Les transports en commun de la majorité des grandes agglomérations seront également fortement touchés, comme à Paris où Île-de-France Mobilités et la RATP ont prévu des "perturbations majeures".

Côté aviation, il y aura -20% de vol prévus à Roissy-Charles-de-Gaulle et -30% à Orly pour ce qui est du trafic aérien et environ 8 vols sur 10 sur la compagnie Air France sans compter de possibles annulations de dernière minute.

Des blocages de routes et d'entrepôts

En plus des bouchons provoqués naturellement par les perturbations des transports en commun, des barrages filtrants commencent à être organisés dès ce lundi par les routiers. Jusque-là plutôt silencieux dans le mouvement social contre la réforme des retraites, ils ont décidé de se mobiliser depuis dimanche. En plus des barrages, des blocages de plates-formes stratégiques seront également organisés.

"Si on veut toucher l’économie et mettre la France à l’arrêt, il faut toucher les stocks", nous assurait ce lundi matin sur RMC Patrice Clos, secrétaire général du syndicat FO-Transports.

Ecoles et crèches fortement impactées

Le secteur de l’Education sera également très fortement touché. Les sept principaux syndicats du monde éducatif ont tous appelé à la grève reconductible, comme leurs homologues de la SNCF. Au niveau national, selon une consultation faite par le syndicat SNUIPP, leader dans les écoles primaires, 65% des enseignants comptent faire grève.

Dans le secondaire, les syndicats s'attendent aussi à une très forte mobilisation qui pourrait même conduire à des fermetures de collèges. Les personnels de la fonction publique seront également souvent en grève, de nombreuses cantines n'assureront ainsi pas leur service.

Plusieurs universités fermeront leurs portes et n'assureront pas de cours à distance.

Raffineries: une France à sec?

Les raffineries seront également en grève à partir du 7 mars dans un mouvement reconductible à l'appel de la CGT-Chimie. Reste à voir l'impact sur l'approvisionnement des stations-service qui est toujours particulièrement scruté.

Energie: vers une sérieuse baisse de la production d'électricité?

Le mouvement de grève va également toucher le monde de l'énergie, avec déjà des baisses de production d'énergie dans le secteur du nucléaire. La CGT a annoncé que ces actions sont menées depuis vendredi en répercussion du vote du Sénat de l'article 1 de la réforme, qui prévoient une suppression des régimes spéciaux, dont ceux des agents de l'énergie.

Les poubelles vont-elles déborder?

La CGT éboueurs compte bien peser dans la lutte contre la réforme avec l'annonce dès le 14 février d'une grève reconductible à partir du 7 mars partout en France. La CGT étant majoritaire à Paris, les poubelles vont-elles rapidement déborder dans la capitale?

>> Suivez mardi sur RMC notre "journée spéciale réforme des retraites" en direct dès 4h30 du matin