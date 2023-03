"Le véritable test, c'est mercredi et jeudi": comment la majorité va suivre la grève

La mobilisation devrait être massive ce mardi contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs vont se mettre en grève à l'appel des syndicats et ces grèves pourraient dans certains cas être reconductibles. La majorité va surveiller le mouvement, mais s'inquiète davantage des risques posés par l'inflation.

Une semaine agitée sur le front social. Et une semaine décisive aussi pour l'exécutif. Le Sénat doit terminer l'examen du texte de la réforme des retraites d'ici dimanche alors que dans le même temps, le gouvernement va devoir faire face à cette grande journée de mobilisation mardi.

Au sein de la majorité, il est d'ores et déjà acté que la grève de mardi sera massive, mais pas question pour les députés Renaissance de parler de journée charnière. Tous scrutent avec attention la teneur des manifestations après le durcissement du ton des syndicalistes. Certains députés craignent une montée de violences lors des défilés.

L'inflation, un sujet finalement plus important?

"Le véritable test, c'est mercredi et jeudi, pour voir si la grève se maintient", anticipe une élue macroniste. Et un député Modem imagine mal le mouvement populaire s'amplifier.

"Mettre l’économie à genoux, ça ne prend pas trois jours. Et je n'ai pas l’impression qu’on soit au niveau de mai 68", explique-t-il.

"Les Français ont bien compris que cette réforme allait passer", estime un député Renaissance qui s'inquiète beaucoup plus de l'inflation. Plusieurs élus de la majorité racontent être de plus en plus interpellés par leurs électeurs sur la vie chère. "C'est un sujet brûlant, qui peut éclater bien plus fortement que les retraites", s'inquiète un élu.