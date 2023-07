Travail: en 2022, les salariés du privé ont été plus nombreux à quitter leur entreprise

Selon les statistiques de la Dares, les salariés du privé ont été plus nombreux à quitter leur entreprise en 2022.

Les salariés du privé ont été plus nombreux à quitter leur entreprise en 2022 qu’avant la crise sanitaire, selon la Dares, les statisticiens du ministère du Travail. 81,2% des salariés qui travaillaient dans le privé en 2021 se trouvent dans la même entreprise un an plus tard, en 2022, soit 1,8 point de moins qu’en 2018.

9,7 % des salariés de 2021 ont évolué vers une autre entreprise du secteur privé, soit 2,4 points de plus que les salariés de 2018, d’autres se retrouvent indépendants (0,9 %) ou dans le secteur public (0,7 %). Des proportions qui, bien que restant faibles, ont légèrement augmenté par rapport à l’avant‑crise. Peu d’entre eux se retrouvent au chômage, 25% de moins qu’en 2018. Il y a plus de rotation sur le marché du travail, mais pas de grande démission.

Toutes les grandes catégories sociales concernées

Et qui a changé de travail? Entre 2018 et 2022, la mobilité s’est accrue pour toutes les grandes catégories sociales, les jeunes, les plus âgés… Un peu plus pour les moins qualifiés et les plus qualifiés que pour les échelons intermédiaires, les cadres, les employés et ouvriers. Un peu plus pour les hommes que pour les femmes. Mais avec des contreparties différentes: une plus grande propension à devenir indépendants pour les hommes, et à changer d’entreprise en restant salariées du privé pour les femmes.