Euro foot 2022: Marie-Antoinette Katoto, la vedette des Bleues

L'Euro de foot débute ce dimanche pour les Bleues, face à l'Italie. A la pointe de l'attaque, Marie-Antoinette Katoto. Souvent présentée comme la Mbappé au féminin, elle est surtout l'une des meilleures joueuses au monde. Son portrait par Nicolas Poincaré.

Elle va être la star des prochaines semaines. Attaquante vedette des Bleues, Marie-Antoinette Katoto débute l'Euro 2022, ce dimanche à 21h, face à l'Italie. MAK est le pendant feminin de Kylian Mbappé. Elle est attaquante comme lui. Elle est la meilleure buteuse du championnat comme lui. Elle joue au PSG comme lui, elle vient de resigner avec le PSG après un long bras de fer avec le club, comme lui. Elle est très jeune (23 ans), comme lui. Elle est une des meilleures du monde comme lui…

Marie-Antoinette Katoto est née en région parisienne, à Colombes en 1998, juste après la Coupe du monde en France. Ses parents sont originaires de la République démocratique du Congo. Elle a été repérée très jeune par les recruteurs du PSG, elle a rejoint le club à 12 ans à peine. Elle est rentrée dans l'effectif professionnel a 16 ans, et elle est la meilleure buteuse de l’histoire du club avec 130 buts. Cette saison elle a marqué 46 en club et en sélection.

Première grande compétition avec les Bleues

Elle n’avait pas été sélectionnée pour la Coupe du monde en 2019, en France, ce qui avait été pour elle une grande déception. Cet Euro en Angleterre sera donc son premier grand tournoi avec l'équipe de France.

Dans la vie, elle était - au départ - extrêmement timide. En interview, elle chuchotait, elle était réservée, sauf sur le terrain. Mais les choses ont changé, elle a progressivement pris de l’assurance. Anthony Rech, spécialiste du football au féminin à la redaction de RMC Sport expliqué qu'elle "parle peu, mais quand elle parle ce n’est pas pour ne rien dire."

Avec le PSG, elle vient de traverser une saison particulière. Saison qui aurait pu être la dernière. Son contrat courait jusqu’au 30 juin, et le 30 juin au soir elle n’avait pas résigné. On l’imaginait partir à Lyon ou au Barça. Finalement elle a attendu le lendemain, le premier juillet pour mettre fin au suspense en re-signant jusqu’en 2025. Avec selon l’AFP un salaire d’environ 50.000 euros par mois, plus 50.000 de prime et bonus. Ce qui serait le plus gros salaire du football au féminin. Même si cela reste ridicule comparé à son équivalent masculin, Kylian MBappé.

Une exigence pour resigner au PSG

Mais outre ce gros salaire, MAK a eu d'autres exigences. En particulier, elle ne souhaite plus jouer avec Kheira Hamraoui. Pourquoi ? Parce que cette joueuse a été victime d’une mystérieuse agression a coup de barre de fer dans les jambes en novembre dernier. Et interrogée par la police, elle a mis en cause plusieurs joueuses dont MAK qui a été entendu comme témoin.

Tout cela n’a débouché sur rien, MAK n'était pas en cause, mais elle garde une rancœur contre Hamraoui. Et le PSG va devoir trouver une solution et sans doute se séparer d’elle pour satisfaire sa star. Elle est en position de force parce que c’est la meilleure.