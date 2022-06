"À m'en donné", "Ablouque ta cheinture": les accents régionaux désormais disponibles dans Waze

Trois nouvelles voix, avec des accents régionaux, sont désormais disponibles pour personnaliser l'application de guidage automobile Waze. Ce qui fait sourire de nombreux utilisateurs.

Antonin le Toulousain, Mireille la Marseillaise ou Biloute le Ch’timi... Les particularités régionales sont à l’honneur avec Waze. Depuis mardi, les utilisateurs de l’application de guidage automobile peuvent désormais choisir trois nouvelles voix pour les guider sur leurs trajets. Une avec l’accent toulousain, une autre avec l’accent provençal et la dernière avec une intonation ch’ti, avec en bonus des expressions typiques locales. Le but ? Refléter la diversité du territoire français.

Pour choisir ces trois accents, l'application utilisée par 17 millions de conducteurs en France (selon l'application) a fait appel aux internautes sur ses pages Facebook et Twitter, sur lesquelles elle a organisé divers votes en ligne.

Toutes les commandes pas personnalisables pour raisons de sécurité

Si le trait d’humour est évident, Jean Marty, directeur général de Waze France, le précise : on ne plaisante pas avec la sécurité.

"Il y a un certain nombre de commandes qui sont personnalisables, sur lesquelles on va pouvoir apporter un brin de fantaisie. Mais pas toutes les commandes car on se doit d'être sérieux. Il y a certaines commandes qui sont plus critiques que d'autres."

D’autres accents régionaux devraient bientôt voir le jour, comme par exemple l’accent basque, qui serait très demandé par certains utilisateurs.

Afin d’activer l’une de ces trois voix, à savoir Antonin le Toulousain, Mireille la Marseillaise ou Biloute le Ch’timi, il suffit d’ouvrir l’application puis de se rendre dans l’onglet "Mon Waze" avant de cliquer sur l’icône des paramètres puis sur "Voix et sons". Il ne reste ensuite plus qu’à sélectionner la voix souhaitée.