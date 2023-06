Le Mans: il se cache dans un supermarché avant la fermeture et passe la nuit à boire et manger

Un homme âgé d'une trentaine d'années s'est volontairement enfermé dans un Carrefour du sud du Mans (Sarthe), dans la nuit de lundi à mardi. Il a été retrouvé en état d'ébriété et interpellé par les forces de l'ordre.

Un rêve devenu réalité? Un trentenaire est parvenu à rester toute une nuit dans un supermarché Carrefour du sud du Mans (Sarthe). Sans-domicile fixe, ce jeune manceau a déambulé pendant seize heures, dans la soirée de lundi à mardi, dans les rayons, comme le rapporte Ouest-France.

L'homme s'est servi en nourriture, boissons, vêtements, et était si détendu qu'il a même pu utiliser le micro-ondes pour se faire chauffer un petit plat. Il est parvenu à se faire enfermer dans le magasin car le dispositif de détection et d'alarme était en cours de réparation, précisent les propriétaires au quotidien.

Placé en garde à vue

L'issue n'est pas forcément aussi triviale et se terminera en justice. L'homme, retrouvé ivre au rayon boissons à 4h du matin, a été réveillé par un employé qui a contacté les forces de l'ordre. L'intrus, connu des services de police pour des délits routiers et de la consommation de stupéfiants, a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.