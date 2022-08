Affaire Sébastien Raoult: vers une extradition aux USA où il risque 116 ans de prison?

Sébastien Raoult, jeune français accusé de hacking, pourrait être prochainement extradé aux Etats-Unis. En effet, la justice marocaine, où il est actuellement détenu, a rendu un avis favorable pour son extradition vers les Etats-Unis.

Sa famille s'oppose à cette extradition vers les Etats Unis et réclame que la justice marocaine le délivre à la justice française.

Si la Cour de cassation du Maroc a bel et bien prononcé un avis favorable, l'extradition de Sébastien Raoult n'est pas effective immédiatement. En effet, cette décision n'est pas suffisante pour le remettre à la justice américaine qui le réclame. C'est au Premier ministre marocain, et à lui seul, que revient le choix final de l'extrader ou non. La famille du Français peut donc encore espérer qu'il s'y oppose ou même que les chances se réduisent.

Une inaction des autorités françaises?

Pour l'instant, il reste donc au Maroc, où il était en voyage, avant d'être incarcéré début juin pour cyberharcèlement. Il aurait piraté des entreprises américaines comme Microsoft. Et c'est justement pour cette raison que la justice américaine le veut sur son territoire.

Ce que n'accepte pas son avocat qui rappelle que les faits ont eu lieu depuis chez lui, dans les Vosges, en France donc. C'est donc ici qu'il doit être jugé selon lui, et il reproche aux autorités françaises de ne rien faire pour.