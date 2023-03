Bilan, arrestation, démission... Ce que l’on sait de la collision meurtrière en Grèce

Deux trains, un de marchandises, un de passagers, sont entrés en collision mardi soir en Grèce causant la mort d'au moins 36 personnes.

La Grèce a connu l'un de plus graves accidents ferroviaires de son histoire avec la collision frontale entre un train de passagers et un convoi de marchandises mardi soir qui a fait au moins 36 morts et 85 blessés.

Les faits

L'accident est survenu vers 23h30 heure locale mardi (21h30 GMT) près de la vallée de Tempé en Thessalie, dans le centre de la Grèce, à environ 380 km d'Athènes, sur la principale voie ferroviaire, celle reliant Athènes à Thessalonique (nord), la deuxième ville.

Le train Intercity avec 342 passagers et 10 employés à son bord est entré en collision frontale avec un train de marchandises effectuant le trajet inverse et se trouvant sur la même voie, selon les premiers éléments de l'enquête. Un incendie s'est alors déclenché: les deux locomotives ont été détruites et les trois premiers wagons du train de passagers ont déraillé et été pulvérisés. Les conducteurs de deux trains ont été tués sur le coup.

Le bilan provisoire

Au moins 36 personnes ont été tuées dont la majorité se trouvait dans les premiers wagons, selon un bilan provisoire de la Protection civile qui craint que le bilan ne s'alourdisse. Parmi les 85 blessés, 72 étaient hospitalisés dont six sont dans un état grave, selon la même source.

Un grand nombre de passagers étaient des étudiants qui rentraient à Thessalonique après un week-end prolongé en Grèce.

L'enquête

Dans le cadre de l'enquête immédiatement ouverte, le chef de gare de Larissa a été arrêté à la suite de sa déposition au commissariat mais on ignore à l'heure actuelle quel a pu être son rôle dans cette catastrophe. Il est poursuivi pour "homicide par négligence", "lésions corporelles involontaires" et "intervention dangereuses dans les moyens de transport".

Le ministre des Transports Kostas Karamanlis a annoncé sa démission. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui s'est rendu sur les lieux, a promis que son gouvernement "allait tout faire pour découvrir les causes de cette tragédie". Il a imputé la catastrophe à une "tragique erreur humaine".

Certains experts ont fait état d'un réseau ferroviaire vétuste. Le réseau ferroviaire est traditionnellement peu développé et obsolète, les Grecs bénéficiant d'un maillage dense de liaisons par autocars. Le président de l'union des conducteurs de trains de Kostas Genidounias affirme que "tout se fait manuellement, les systèmes électroniques ne fonctionnant depuis 2000".