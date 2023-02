Bilans, aides internationales... le point sur la situation après les séismes en Turquie et Syrie

Le bilan provisoire continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie, après les séismes qui ont touché les deux pays. Au moins 3.613 personnes seraient mortes et de nombreuses autres se trouvent toujours sous les décombres. Une coopération internationale s'est mise en place et des secours du monde entier viennent prêter main forte aux deux pays.

Un terrible séisme de magnitude 7,8 a touché, ce lundi matin, le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. Il a été suivi quelques heures plus tard par une forte réplique de magnitude 7,5. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul. Ce lundi, au moins 3.000 personnes sont mortes et des centaines d'autres se trouvent toujours sous les décombres. Les États du monde entier se mobilisent pour envoyer des équipes de secours dans les zones sinistrées.

Bilan

Les bilans ne cessent de s'alourdir au fil des heures. Côté turc, le bilan provisoire est passé lundi soir à 2.316 morts et 13.293 blessés, selon l'organisme public de gestion des catastrophes. En Syrie le chiffre des morts a atteint près de 1.300, selon le ministère de la Santé et les secouristes. Au total, on dénombre, au minimum, 3.613 morts. Des milliers de personnes ont aussi été blessées.

L'Organisation mondiale de la santé a dit s'attendre à un bilan final beaucoup plus élevé. "Nous voyons souvent des nombres huit fois plus élevés que les nombres initiaux", a dit à l'AFP une responsable des situations d'urgence du bureau européen de l'OMS, Catherine Smallwood.

La situation géographique

La première secousse est survenue à 4h17 locales (1h17 GMT), dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est) en Turquie, à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

Les conditions météorologiques en cours dans cette région montagneuse compliquent le travail des secours. En effet, de la pluie et de la neige sont tombées à certains endroits en abondance et les températures ont chuté avec la tombée de la nuit. Les principaux aéroports autour de Diyarbakir et Malatya sont paralysés.

L'aide internationale

États-Unis, Roumanie, Pays-Bas, France, Chine... La communauté internationale a proposé son aide à la suite de ces séismes. Le soutien s'adresse principalement à la Turquie, qui avait lancé en matinée un appel à l'aide internationale. La Syrie a lancé le sien à la mi-journée.

Face à la catastrophe, des pays qui entretiennent des relations diplomatiques difficiles avec la Turquie ont tendu la main à Erdogan. C'est le cas, par exemple, de la Grèce, pays voisin. Le premier ministre s'est entretenu par téléphone avec le président turc et a annoncé l'envoi de pompiers et d'aide humanitaire.

L'Ukraine et la Russie ont aussi tout deux proposé un soutien. Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays en guerre était "prêt à fournir l'aide nécessaire" à la Turquie, quant à la Russie, Vladimir Poutine a indiqué envoyer "des secouristes" en Turquie et en Syrie.