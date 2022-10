Ce que contiennent les mémoires du Prince Harry qui seront publiées en janvier 2023

Le controversé Prince Harry va publier ses mémoires en janvier prochain. La date de parution du livre avait été repoussée avec la mort de la reine Elizabeth II. Et ce livre est assez craint du côté de Buckingham Palace.

Le prince Harry, fils du roi Charles d'Angleterre, va publier ses mémoires au début de l’année prochaine. La publication avait été reporté à cause de la mort de la reine, mais le livre sortira finalement le 10 janvier dans le monde entier.

Ce sont les mémoires du deuxième fils de Charles et de Lady Di, celui qui a épousé Meghan Markle et celui surtout qui a renoncé à ses titres et à ses fonctions pour aller s’installer en Californie.

La dernière fois qu’il s’était exprimé c'était lors d’une interview télévisée retentissante. Interrogé par la star de la télé américaine Oprah Winfrey, il avait eu des mots très durs sur son père, des sous-entendus pas très sympathiques sur son frère, et surtout, sa femme avait accusé un membre important de la famille royale d’être raciste. C’est pour cela que le livre est sans doute attendu avec appréhension du côté de Buckingham Palace.

D’autant qu'après le livre sortira une série documentaire sur Netflix. Harry et Meghan avaient vendu les droits, très chers, à un réalisateur qui a terminé le tournage. Harry et Meghan ont voulu un peu adoucir leur propos maintenant que Charles est roi. Mais d'après la presse américaine, Netflix et le réalisateur ne veulent pas toucher au documentaire.

Exclu de la liste des "intérimaires"

Le livre s'appellera en français “Le Suppléant”. Curieux titre parce que l’on a appris que justement, Harry, désormais, ne sera plus “suppléant”. Il est pour l'instant, 5e dans l’ordre de succession, derrière son frère et les trois enfants de son frère. Mais il existe aussi un ordre de l'intérim qui exclut les enfants. Ce sont ceux qui représentent le roi, lorsqu’il est à l’étranger ou bien s’il est malade. Et dans la courte liste de ces illustres intérimaires se trouvent le prince Andrew, frère du roi et Harry son deuxième fils.

La presse anglaise a indiqué jeudi que le roi Charles avait décidé de les exclure. L’un Andrew, pour les soupçons de viols sur mineur, l’autre Harry parce qu’il ne vit plus au Royaume-Uni. À 38 ans, avec ce livre et ce film, Harry continue à s’éloigner de sa famille.