"Cette coupe est pour nous!": au coeur des célébrations au Maroc après la victoire face à l'Espagne

RMC était à Nador dans le Nord du Maroc mardi pour suivre le 8e de finale du Mondial et l'exploit des Lions de l'Atlas qui ont finalement battu l'Espagne aux tirs au but.

Un peuple en liesse après la victoire du Maroc, qui a créé la sensation en éliminant l'Espagne aux tirs au buts. C'est la première fois de son histoire que le pays accède à ce stade la compétition, alors forcément la joie était immense mardi soir pour les Marocains que nous avons vu en liesse dans les rues de Nador (Maroc).

Les marocains ont scandé le nom de leur gardien héroique, Yassine Bouno, qui les a délivrés au bout du suspense. En moins d’une minute, les cafés sont désertées et les boulevards ont été inondés de drapeaux rouges et de joie. Au milieu des bruits de klaxon, Anès, 14 ans, perd ses mots, "fier" de Lions de l'Atlas.

C’est le premier quart de finale de l’histoire du Maroc, et même d’un pays du Maghreb. Pas question de s’en contenter pour Mohammed, qui s'emballe et espère maintenant aller jusqu'en finale. "Cette coupe est pour nous!", s'amuse-t-il. Il faudra d'abord battre le Portugal et peut-être la France en demies, si les Bleus parviennent à se défaire des Anglais samedi soir.