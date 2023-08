Coup de filet européen "historique" contre des trafiquants de civelles et d'anguilles

La Guardia Civil espagnole a mené une opération sans précédent contre le trafic de civelles en Europe.

Une opération policière menée à travers l'Europe a permis la saisie de 25 tonnes d'anguilles et d'alevins (civelles), des espèces menacées se vendant à prix d'or en Asie, et a entraîné l'interpellation de plus de 256 personnes, a indiqué jeudi la Garde Civile espagnole. Les autorités de 32 pays ont participé à cette opération "historique", coordonnée par Europol, a précisé la Garde civile dans un communiqué.

En Espagne, 30 personnes ont été interpellées et 18 tonnes de civelles et d'anguilles adultes ont été saisies pour une valeur de plus de 20 millions d'euros sur le marché noir. Les autorités espagnoles indiquent avoir pu réintroduire près de deux tonnes d'anguilles adultes et une tonne de civelles dans leur milieu naturel.

Jusqu'à 9.000€ le kilo

Les civelles, qui se vendent, selon la Garde civile, jusqu'à 9.000 euros le kilo en Asie, sont exportées vivantes dans des "valises équipées pour leur transport" où elles peuvent survivre "jusqu'à 42 heures", explique la Garde civile.

Le reste des poissons saisis était congelé, sans aucun respect des garanties sanitaires, a encore détaillé la Garde civile.

L'exportation de cette espèce, menacée d'extinction, est interdite hors de l'Union européenne depuis 2010. La contrebande de l'anguille européenne, dite "Anguilla anguilla", est l'une des causes de la baisse de 75% de sa population en trente ans.

En Espagne, cette opération a permis de démanteler trois organisations de trafiquants ayant des ramifications en France et au Portugal. En mai, cinq personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau international de trafic de civelles vers l'Asie avaient été inculpées à Bordeaux (sud-ouest).