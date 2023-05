Couronnement : des militants anti-monarchie arrêtés avant la cérémonie

Avant le couronnement de Charles III à Londres samedi lors d'une cérémonie religieuse très solennelle, la journée a été entachée par l'arrestation de plusieurs manifestants antimonarchie

Des milliers d'admirateurs de la famille royale patientent, parfois depuis plusieurs jours, aux abords du Mall, la célèbre avenue qui mène au palais de Buckingham, pour voir passer le couple royal et la procession, pour cette journée historique marquée par toute la pompe des événements royaux britanniques.



La cérémonie religieuse anglicane, au rite millénaire, doit commencer à 11H00 à l'abbaye de Westminster et durer deux heures. Charles III, 74 ans, y sera acclamé, prêtera serment sur la bible, recevra l'onction et sera couronné, vêtu de lourds manteaux ancestraux de soie et d'or. Il sera le 40e souverain britannique couronné à l'abbaye depuis Guillaume le Conquérant en 1066.



Camilla, 75 ans, sa deuxième épouse, sera également bénie et couronnée. Mais avant même le départ de la procession reliant le palais de Buckingham à l'abbaye, la police a arrêté six militants antimonarchie à Trafalgar Square où des centaines de personne se préparaient à manifester contre le couronnement, dont le leader du mouvement Republic, Graham Smith, selon les organisateurs.





Des centaines des pancartes jaunes "Not my King" (Pas mon roi) ont également été saisies, a précisé l'organisation, photos à l'appui. La police a confirmé avoir procédé à plusieurs arrestations pour suspicion de trouble à l'ordre public en plusieurs endroits.



Plus de 11.000 agents sont mobilisés samedi à Londres et les forces de l'ordre avaient prévenu qu'elles se montreraient peu tolérantes envers ceux qui voudraient "gâcher les célébrations".

Un mouvement qui prend de l'ampleur

"Libérez Graham Smith!" ont scandé les manifestants. Si les antimonarchie restent très minoritaires, leur proportion monte au sein de la population et surtout chez les jeunes. Leur présence était inimaginable sous Elizabeth II, signe des défis pour Charles III, souverain déjà âgé bien moins populaire que sa mère ou que son héritier William, 40 ans.



Treize manifestants écologistes de Just Stop Oil ont également été arrêtés sur le Mall, a constaté un journaliste de l'AFP. Le dernier couronnement remonte à 1953 pour Elizabeth II et la plupart des Britanniques n'en ont jamais connu. Dans un Royaume-Uni en pleine crise du coût de la vie, l'événement, avec ses sceptres en or, carrosses somptueux et couronnes serties de diamants parmi les plus gros au monde, a été préparé sans grand enthousiasme populaire.



De son côté, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé samedi comme "incroyablement inquiétantes" les arrestations effectuées par la police londonienne en amont du couronnement de Charles III, dont six militants anti-monarchie.



"Les informations faisant état de personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement contre le couronnement sont incroyablement inquiétantes. C'est quelque chose que l'on s'attend à voir à Moscou, pas à Londres", a indiqué la responsable de l'organisation au Royaume-Uni, Yasmine Ahmed, dans une déclaration transmise à l'AFP.