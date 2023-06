Des ovnis détenus par les Américains? Les étranges affirmations d’un agent du renseignement

Un agent du renseignement américain affirme que des engins d’origine non humaine sont étudiés aux Etats-Unis. Mais le Pentagone dément.

Un officier du renseignement américain vient de faire des révélations sur les ovnis. Il affirme que les Etats-Unis détiennent, depuis des années, des engins d’origine non humaine … Ce qui a aussitôt été démenti par le ministère de la Défense. Il s’appelle David Charles Grusch, et il ressemble a priori à quelqu’un de sérieux. Il a 36 ans, il a fait des études de physique, puis il a été pilote dans l’armée américaine et il a travaillé 14 ans dans une agence du renseignement américaine chargée de travailler sur les phénomènes inexpliqués.

Pendant des années, il a eu accès à des documents classés secret défense. Il y a deux ans, il a fait un rapport à ses supérieurs sur la question des ovnis. Il affirme avoir ensuite fait l’objet de représailles et c’est pour cela qu’il s’est tourné vers le Congrès pour demander un statut de lanceur d’alerte. Un statut protecteur pour ceux qui pensent prendre des risques en diffusant des informations utiles.

Mais que révèle exactement ce “lanceur d’alerte”? Des histoires qui sont assez difficiles à croire… Il affirme que depuis des décennies, il existe aux Etats-Unis un programme secret pour étudier du matériel d’origine exotique issu de crashs ou d'atterrissages d’ovnis. Autrement dit, les Américains auraient en main des morceaux de vaisseaux spatiaux non humains. Et pas seulement des morceaux. David Charles Grusch affirme même qu’il y a des véhicules intacts ou partiellement intacts. C’est la révélation fracassante: au moins un engin extraterrestre intact serait caché quelque part aux Etats-Unis.

Un cas datant de 1933

Depuis lundi, il a donné un certain nombre d'interviews à la presse américaine et une interview à un média français, Le Parisien, qui lui demande s’il a vu de ses yeux ce qu’il appelle ces matériaux exotiques et non humains. Il répond: "J’ai vu des choses très intéressantes mais je ne suis pas autorisé à en parler publiquement pour l’instant. Je n’ai pas l’approbation".

Une autre question: est-ce qu’on peut savoir où ces matériaux ont été récupérés? Réponse: "J’ai été briefé sur plusieurs cas, mais je ne peux parler que d’un seul". Ce cas date de 1933. Il s’agit d’un vaisseau ressemblant à une cloche a été récupéré au nord de l’Italie, à Magenta, et gardé par le gouvernement de Mussolini. Jusqu'à ce que les Américains débarquent en Italie et récupèrent l’engin en 1944.

Par la suite, dit-il, des analyses ont apporté la preuve qu’il s’agissait d'objets non humains. Et un programme secret a étudié ces matériaux à des fins militaires. Le Congrès américain n’aurait jamais été mis au courant et c’est ce que dénonce ce “lanceur d’alerte”. En revanche, il affirme que les principaux alliés des américains auraient été informés. Ils parlent des Anglais, des Canadiens, des Australiens et des Néo-Zélandais…

Tout cela est-il crédible? On a un peu de mal à croire que l’on puisse détenir depuis 90 ans une sorte de soucoupe volante intacte en forme de cloche qui serait cachée quelque part dans un hangar, sans que personne n’en ait jamais parlé avant cette semaine… On a un peu de mal aussi à comprendre qui autorise cet ancien militaire aujourd’hui à faire certaines révélations tout en lui interdisant d’en dire plus.

En tout cas, ce mercredi, une porte-parole du ministère de la Défense américain a affirmé n’avoir aucune information vérifiable qui pourrait confirmer toutes ces révélations. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que les militaires américains et la Nasa travaillent très sérieusement sur la question des phénomènes aériens inexpliqués. La Nasa organisait la semaine dernière sa première conférence sur le sujet. On y a appris que des dizaines de cas très perturbants, très mystérieux, ont été documentés. L'armée et la Nasa ont déjà publié des vidéos montrant des objets avec des trajectoires inexplicables. Mais jusqu'à présent, personne n’avait jamais dit que l’on avait récupéré au sol des engins extraterrestres…