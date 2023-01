Deux blessés dans une nouvelle fusillade à Jérusalem

Deux personnes ont été blessées, ce samedi, dans une fusillade près de la Vieille ville de Jérusalem, au lendemain d'une attaque qui a fait sept morts près d'une synagogue.

Deux personnes ont été blessées samedi par balles lors d'une attaque dans un quartier près de la vieille ville de Jérusalem, a rapporté le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, au lendemain d'une fusillade ayant fait sept morts près d'une synagogue.

"A 10H42, nous avons reçu un appel (...) faisant état d'une attaque terroriste (...) deux victimes sur les lieux", a indiqué le MDA dans un communiqué. L'attaque a eu lieu à Silwan, un quartier palestinien en bordure de la Vieille ville.

"Un homme de 23 ans dans un état grave et un autre de 47 ans dans un état de modéré à grave, avec des blessures par balles dans le haut du corps", a déclaré un porte-parole du MDA. "Nous étions vite sur les lieux et avons vu deux victimes d'une attaque armée", a déclaré dans un communiqué Fadi Dekidek, médecin au MDA. Il a précisé que les victimes étaient "conscientes" et avaient été conduites à l'hôpital. La police a indiqué que le suspect avait été "neutralisé" sans préciser s'il était blessé ou mort.

42 arrestations

Cette nouvelle fusillade vient quelques heures après l'attaque meurtrière qui s'est déroulée à Jérusalem-Est, l'une des plus sanglantes depuis des années, au cours de laquelle un Palestinien a tué sept personnes près d'une synagogue, avant d'être abattu.

Quarante-deux personnes ont été arrêtées en vue d'être interrogées après l'attaque meurtrière perpétrée vendredi près d'une synagogue à Jérusalem-Est, a annoncé samedi la police israélienne. Vendredi soir, un Palestinien de 21 ans a tué par balles sept personnes près d'une synagogue à Jérusalem-Est pendant les prières du shabbat, avant d'être abattu à l'issue d'une course poursuite.

"La police a arrêté 42 suspects pour les interroger, certains font partie de la famille du terroriste", a indiqué la police dans un communiqué.

D'autres personnes parmi les suspects arrêtés habitent son quartier à Jérusalem-Est, a-t-elle ajouté. Dans un communiqué séparé, la police a indiqué que les forces israéliennes avaient été placées en état de "plus haute alerte".