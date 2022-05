Deux Français arrêtés en Iran, Paris demande leur "libération immédiate"

Deux Français ont été arrêtés en Iran, a confirmé jeudi le Quai d'Orsay, qui dénonce "une arrestation sans fondement" et exige leur "libération immédiate".

Un responsable syndical de l'Education nationale avait auparavant déclaré qu'une Française et son mari partis en vacances en Iran étaient devenus injoignables alors qu'ils devaient rentrer en France en début de semaine.

Mercredi, le ministère iranien des Renseignements avait annoncé l'arrestation de deux "enseignants européens", sans préciser leur nationalité, accusés d'avoir cherché à "déstabiliser" le pays.

Deux "enseignants européens" qui cherchent à "provoquer le chaos"

L'ambassadeur de France en Iran s'efforce d'obtenir un accès consulaire auprès de ces deux personnes et le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Paris a été convoqué au Quai d'Orsay, a dit le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Christophe Lalande, secrétaire fédéral de la FNEC FP-FO (Fédération Nationale de l'Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle-Force Ouvrière), a pour sa part précisé que le couple, dont la femme travaille pour son syndicat, "faisait un voyage touristique à titre privé pendant les vacances de Pâques".

"On n'a plus de nouvelles de notre camarade", a-t-il dit. Le ministère iranien des Renseignements n'a pas précisé la nationalité des deux "enseignants européens" qui ont été arrêtés pour avoir, selon un communiqué cité mercredi par les agences de presse officielles iraniennes, cherché à "provoquer le chaos et le désordre social dans le but de déstabiliser" l'Iran.

Arrestations au moment où les négociations Iran-France sont au point mort

Ces arrestations interviennent au moment où les négociations entre l'Iran et les puissances internationales, dont la France, en vue d'une relance de l'accord sur le programme nucléaire iranien semblent au point mort. Un autre Français, Benjamin Brière, a été condamné en début d'année par Téhéran à huit ans et huit mois de prison pour "espionnage", pour avoir pris en mai 2020 des photos de "zones interdites" avec un drone pendant ce qu'il a toujours présenté comme un voyage touristique dans le nord du pays.