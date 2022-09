Deux policiers poignardés en plein centre de Londres

Alors que le Royaume-Uni est en deuil national lié à la mort de la Reine Elizabeth II, deux policiers ont été poignardés à Londres.

Deux policiers ont été poignardés tôt vendredi matin dans le centre de Londres et transportés à l'hôpital, a annoncé la police londonienne, ajoutant qu'un homme "avec un couteau" a été arrêté alors que la ville s'organise pour les funérailles de la Reine Elizabeth II.

"Deux officiers ont été poignardés et sont actuellement soignés à l'hôpital", et "un homme a été arrêté", soupçonné d'avoir "agressé un secouriste" dans le quartier de Leicester Square, a indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué, sans détails sur l'état de santé des policiers poignardés.

Pas traitée comme une attaque terroriste

Le maire de Londres a fait part de son choc: "Les attaques contre la police ne seront pas tolérées et tous les auteurs seront arrêtés et poursuivis. (...) Nos policiers courent vers le danger pour protéger les autres et nous garder en sécurité et nous leur devons une énorme dette de gratitude."

Cette attaque au couteau de deux policiers tôt vendredi dans le centre de Londres n'est "pas traitée comme liée au terrorisme", a indiqué la Metropolitan police dans un communiqué.