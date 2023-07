Grèce : la canicule se prolonge depuis deux semaines, un incendie incontrôlable à Rhodes

Une canicule historique s'abat sur la Grèce et la très touristique l'île de Rhodes, qui a dû être évacuée en partie, samedi, à cause d'un incendie géant.

La Grèce traverse une canicule d'une longueur exceptionnelle. Des températures records, jusqu'à 45°C, sont attendues ce week-end. Ces fortes chaleurs se prolongent dans le temps, puisque la canicule dure depuis plus de deux semaines. Une vague de chaleur inédite et probablement la plus longue canicule jamais enregistrée dans l'histoire de la Grèce.

Face à cette chaleur, tous les sites archéologiques vont continuer à garder portes closes aux heures les plus chaudes. Les touristes ne seront autorisés à entrer dans la célèbre Acropole d'Athènes que jusqu'à 11h30, ce dimanche.

Avec ces chaleurs et face aux renforcements du vent, des incendies se sont propagés. En 24 heures, 46 nouveaux départs de feux ont eu lieu. L'île touristique de Rhodes a même dû être évacuée. Une opération exceptionnelle pour mettre touristes et locaux en sécurité.

Six jours d'incendie à Rhodes

La forêt de l'île de Rhodes est rongée par le feu depuis six jours. Les flammes viennent jusqu'au bord des routes. D'épais nuages de fumée compliquent le travail des pompiers.

Samedi, trois bateaux des garde-côtes et plus de vingt embarcations privées ont été appelées en renfort. Au total, plus de 1.500 personnes ont été évacuées par bateaux et 30.000 personnes, au total, ont été mises à l'abri. C'est "la plus grande opération d’évacuation jamais effectuée en Grèce" selon les secours.

Des pompiers et leur commandant se sont même retrouvés bloqués dans un monastère, car des religieuses ne voulaient pas quitter les lieux. En tout, 173 soldats du feu déployés sur place. Avec les grosses chaleurs attendues encore ce dimanche, l'incendie n'est pas prêt de s'arrêter.

Face à cette situation, le numéro un mondial du tourisme, TUI, a annoncé dimanche suspendre tous ses vols passagers vers l'île grecque, jusqu'à mardi. Des vols à vide étaient en revanche maintenus pour pouvoir ensuite évacuer les milliers de touristes encore sur l'île, affectés par les incendies.