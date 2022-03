Guerre en Ukraine: l'élan de solidarité d'un boulanger parti en Ukraine aider les réfugiés

Stéphane Ravacley, boulanger à Besançon, a lancé les "Convois solidaires" et est parti en Ukraine pour apporter des vivres aux réfugiés qui fuient la guerre.

C'est un élan de solidarité rare qui s'est organisé à Besançon. Stéphane Ravacley, boulanger dans le Doubs, a organisé des convois humanitaires vers la frontière ukrainienne afin de ravitailler les réfugiés qui y arrivent.

24 personnes et trois camions pleins vers l'Ukraine

Tout est parti d'un message sur Facebook. "J'ai lancé deux petits mots sur facebook, il y a une semaine à peine et j'ai reçu 2.000 demandes de dons. Je me suis dit on ne peut pas reculer ce coup-ci", explique ce vendredi dans Estelle Midi celui qui il y a un an avait fait une grève de la faim pour soutenir son apprenti menacé d'expulsion.

24 personnes sont parties en Ukraine avec trois "immenses camions" et le reste en camionnettes, "quémandées" par le boulanger. A l'intérieur: trois hôpitaux de campagne, trois tonnes de riz, des médicaments, des aliments, des produits d'hygiène féminine.

Un deuxième convoi en prévision

Après cinq jours, le convoi est rentré à Besançon. Stéphane a repis son métier de boulanger. Mais son engagement ne s'est pas terminé avec son retour dans le Doubs. Un deuxième convoi est en préparation pour les jours à venir, sans date précise.

"La mobilisation est sur la France entière. Nous on a dû juste commencer un peu plus tôt que les autres. La société civile est bien plus généreuse qu'on ne le pense", explique-t-il.

Les Convois Solidaires



"Les Convois Solidaires" cherchent du matériel médical, medicaments et biscuits (des aliments qui rassasient rapidement).



- Pour donner: sur la plateforme Cotizup

- Pour les contacter : 07 81 82 94 08 par SMS ou téléphone

- Par mail: soutienukraine25@gmail.com

- Par facebook: "Les convois solidaires"