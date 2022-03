Guerre en Ukraine: la Russie aurait demandé une aide économique et militaire à la Chine

Selon une information relayée par le New York Times, la Russie aurait sollicité l’aide militaire et économique de la Chine pour contrer la résistance ukrainienne. Le quotidien américain affirme que la Russie chercherait par ce biais à contourner les sanctions occidentales. Pékin a d’ores et déjà réagi, en dénonçant les allégations et invectives américaines.

La Russie se tourne vers la Chine après les sanctions économiques des pays de l'Occident. Interrogés sous couvert d’anonymat, de hauts-responsables de l’Armée russe auraient reconnu avoir demandé l’envoi d’équipement militaire supplémentaire, ainsi qu’une aide financière, sans toutefois en préciser les contours exacts.

Le renseignement américain semble surveiller étroitement la complicité éventuelle de la Chine, comme en témoignent les propos du conseiller à la sécurité nationale du président Biden, Jake Sullivan, qui a immédiatement réagi sur CNN, dimanche 13 mars: "Nous surveillons étroitement la mesure dans laquelle la Chine fournit, d’une manière ou d’une autre, qu’elle soit matérielle ou économique, une assistance à la Russie. C’est un sujet de préoccupation pour nous".

Des sanctions en contrepartie?

Il a également déclaré "avoir fait savoir à Pékin que (les États-Unis) ne resteront pas passifs et ne laisseront aucun pays compenser les pertes de la Russie". Dès ce lundi, le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan sera en déplacement à Rome (Italie), où il doit rencontrer Yang Jiechi, plus haut-responsable du Parti Communiste Chinois à la diplomatie.

En parallèle, le diplomate américain Richard Hass, membre du think-tank Council on Foreign Relations, a prévenu la Chine qui selon lui, "s’exposerait à des sanctions substantielles" et "se transformerait en paria" en cas d’aide avérée au régime russe.

La Chine réagit avec colère… sans toutefois démentir

"Ces derniers temps, les États-Unis propagent constamment des fausses nouvelles à l’encontre de la Chine", a déclaré en conférence de presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, sans toutefois rentrer dans les détails.

Sur le même sujet Alliée de la Russie, mais contre la guerre: pourquoi la Chine pourrait avoir un rôle de médiateur à jouer

Depuis le début de l’invasion russe le 24 février, le silence et l’inaction chinoise attirent les soupçons de la communauté internationale. Le régime chinois, proche de Moscou, n’a à ce jour toujours pas enjoint le président russe Vladimir Poutine à retirer ses troupes d’Ukraine.