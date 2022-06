Guerre en Ukraine: renforcement de la militarisation de l'Europe, une course en avant inquiétante?

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi le renforcement de leur présence militaire en Europe à l'occasion du sommet de l'Otan. Une position agressive vis-à-vis de la Russie et qui démontre que l'Europe dépend de son allié américain.

Les Etats-Unis vont considérablement renforcer leur présence militaire en Europe. C’est ce qu'a annoncé Joe Biden mercredi lors du sommet de l’OTAN organisé à Madrid. Un événement qui va marquet l'histoire, selon le président américain.

Et pour cause, depuis une trentaine d'années, les Américains et les Européens avaient baissé la garde. Après la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide, les budgets militaires avaient été considérablement réduits, de quoi toucher ce qui était appelé "les dividendes de la paix". Par exemple, les soldats américains en Allemagne étaient passés de 200.000 à moins de 40.000.

L'Otan avait aussi théorisé la nouvelle donne. Il y a dix ans, les pays de l’Alliance voulaient faire de la Russie un "partenaire stratégique". Ce qui voulait dire que la Russie n'était plus considérée comme l’ennemie et donc que l’OTAN ne servait plus à grand-chose. C’est pour cela qu’Emmanuel Macron avait estimé que l'Alliance était en “état de mort cérébrale" en 2019.

Plus de 100.000 soldats américains en Europe

Depuis, l'histoire lui a complètement donné tort. Au moment de l'invasion russe en Ukraine le 24 février dernier, l’alliance Atlantique est aussitôt apparue comme le seul rempart face à Poutine. Et mercredi à Madrid, ce tournant a été acté. La Russie a de nouveau été présentée comme la principale menace pour la sécurité de l’Europe. Les pays de l’OTAN dénoncent "l’épouvantable cruauté de la Russie" qui provoque d'immenses souffrances humaines en Ukraine. Retour d'un vocabulaire qui rappelle celui de la guerre froide.

Au-delà des mots, Joe Biden a surtout annoncé que les États-Unis allaient renforcer leur position militaire en Europe. 20.000 hommes sont arrivés depuis le début de la crise, de quoi repasser au-dessus la barre des 100.000 soldats américains sur le continent.

Le président américain a annoncé une présence militaire renforcée dans une dizaine de pays avec un quartier général permanent d’un corps d'armée en Pologne. Ce sera la première installation permanente de cette importance dans un ancien pays du pacte de Varsovie.

Des navires de guerre et des canons supplémentaires

Les Etats-Unis vont aussi envoyer deux escadrilles supplémentaires d’avions de chasse sur les bases américaines en Grande Bretagne, des navires de guerre et deux destroyers vont rejoindre une base navale en Espagne, une brigade de 5000 hommes va rester en Roumanie.

Et dans les pays baltes, c'est-à-dire à la frontière immédiate de la Russie, le Pentagone va envoyer des canons, des avions et des troupes d’élites qui vont intensifier les manœuvres avec les armées de ces petits pays.

L'OTAN, ou plutôt les Etats-Unis choisissent donc une posture extrêmement agressive vis-à-vis de la Russie. Car c’est l’autre grande leçon de ce qui se passe depuis le mois de février: l'Europe dépend militairement plus que jamais des Etats-Unis.

813 milliards de dollars à la défense

Ils ont envoyé en Ukraine beaucoup plus d’armes que tous les Européens réunis. Joe Biden vient de faire voter un budget de la défense 813 milliards de dollars. Un des plus élevés depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

Un montant plus important que la somme allouée à leur protection sociale, contrairement à l'Europe où un plus gros budget est dédié à la Sécurité sociale et à l'indemnisation des chômeurs, qu'aux marchands de canons. Résultats: l'Europe n’est pas capable d’assurer seule sa défense et reste sous le bouclier américain.