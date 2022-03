Guerre: la Russie évoque la possibilité d'un "compromis" sur une neutralité de l'Ukraine, qui refuse

Le Kremlin a annoncé ce mercredi qu'un compromis était envisageable pour une neutralité de l'Ukraine selon le modèle suédois ou autrichien. Mais la présidence ukrainienne a indiqué quelques minutes après cette annonce qu'elle rejettait cette idée.

Un pas vers la paix? Une neutralité de l'Ukraine sur le modèle de la Suède et de l'Autriche est le compromis que les négociateurs russes et ukrainiens discutent actuellement, a indiqué mercredi le Kremlin, relayé par l'AFP. "C'est en effet l'option qui est discutée actuellement et qui peut être considérée comme celle d'un compromis", avait dans un premier temps dit mercredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Quelques minutes plus tard, l'Ukraine a rejeté de son côté cette idée d'un modèle autrichien ou suédois de neutralité, et réclame un modèle "ukrainien".

Depuis 1955, l'Autriche a en effet adopté une loi constitutionnelle indiquant que le pays n'adhérera à aucune alliance militaire et ne permettra pas la création de bases militaires étrangères sur son territoire.

"Il y a des formules très concrètes qui je pense sont proches d'un accord"

"Le statut neutre (de l'Ukraine) fait l'objet de discussions sérieuses et c'est en lien avec les garanties de sécurité" que réclament également Kiev et Moscou, a dit Seguei Lavrov, chef de la diplomatie russe, dans un entretien au média russe RBK. "C'est ce qui est discuté actuellement dans les négociations, il y a des formules très concrètes qui je pense sont proches d'un accord", a-t-il ajouté, tout en relevant que les pourparlers "ne sont pas faciles".

Le statut neutre de l'Ukraine implique qu'elle renonce à rejoindre l'Otan. Or mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé qu'il fallait "reconnaître" que son pays ne rejoindrait jamais l'Alliance atlantique. Ce dossier est un des motifs avancés par la Russie pour justifier son offensive en Ukraine, Moscou considérant l'Alliance comme une menace existentielle.

"L'Ukraine est maintenant en état de guerre directe avec la Russie. Par conséquent, le modèle ne peut être qu''ukrainien'"

L'Ukraine demande des "garanties de sécurité absolues" face à la Russie tout en rejetant l'idée d'un modèle de "neutralité suédois ou autrichien" avancée par Moscou, a annoncé mercredi la présidence ukrainienne.

"L'Ukraine est maintenant en état de guerre directe avec la Russie. Par conséquent, le modèle ne peut être qu''ukrainien'", a déclaré un des négociateurs ukrainiens Mykhaïlo Podoliak dans des commentaires publiés par la présidence. Il précise vouloir des "garanties de sécurité absolues" face à la Russie et dont les signataires s'engageraient à intervenir du côté de l'Ukraine en cas d'agression.