Indonésie: des violences après un match de foot font 127 morts

127 personnes sont décédées samedi soir dans une "émeute" en marge d'un match de football entre l'Arema FC et Persebaya Surabaya. Plusieurs centaines de blessés ont été transportés à l'hôpital.

Au moins 127 personnes sont mortes samedi soir en Indonésie dans un mouvement de foule provoqué par des fans envahissant un terrain de football après un match, ont rapporté les autorités dimanche, dans un pays où les rivalités entre supporters virent souvent à la catastrophe.

Des supporters de l'équipe du Arema FC ont pénétré sur le terrain du stade Kanjuruhan, dans la ville de Malang (est), après la défaite de leur équipe (3-2) contre celle de Persebaya Surabaya. C'était la première fois en plus de vingt ans que l'Arema FC perdait face à sa grande rivale.

Des "émeutes" pour la police

La police, qui a qualifié cet incident d'"émeutes", a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a tiré des gaz lacrymogènes après la mort de deux policiers. De nombreuses victimes ont été piétinées mortellement.

"Dans l'incident, 127 personnes sont mortes, parmi lesquelles deux policiers. Trente-quatre personnes sont décédées à l'intérieur du stade et le reste a succombé à l'hôpital", a expliqué dans un communiqué le chef de la police locale Nico Afinta.

Plusieurs personnes ont été écrasées alors qu'elles couraient vers l'une des sorties du stade, et sont mortes asphyxiées, a-t-il détaillé. Des images capturées à l'intérieur du stade montrent une énorme quantité de gaz lacrymogène et des personnes s'agrippant aux barrières, tentant de s'échapper. D'autres portaient des spectateurs blessés, se frayant un chemin à travers le chaos.

Une enquête lancée par le président indonésien

Dans la foulée de ces incidents, le président indonésien Joko Widodo a ordonné une enquête sur la sécurité des matchs de football dans le pays après la mort d'au moins 129 personnes dans une bousculade provoquée par des heurts entre des fans et la police.

Le ministre des Sports et de la Jeunesse, la police nationale et le chef de l'Association nationale du football indonésien doivent mener "une évaluation complète des matchs de football et des procédures de sécurité", a-t-il dit dans un discours télévisé.