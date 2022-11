Italie: huit morts dans un glissement de terrain sur l'île d'Ischia

Huit personnes sont mortes dans un glissement de terrain provoqué par de fortes précipitations sur l'île italienne d'Ischia.

Huit personnes sont mortes après un glissement de terrain sur l'île d'Ischia (Italie / Campanie), au large de Naples. Ce glissement de terrain s'est produit en raison de fortes précipitations.

"Il y a huit morts confirmés, après le glissement de terrain à Ischia. Les secouristes travaillent dans des conditions difficiles", a indiqué Matteo Salvini, le vice-président du Conseil, patron de la Ligue, et ministre des Transports et des Infrastructures, cité par l'agence AGI et le quotidien La Repubblica.

Les pompiers italiens ont aussi communiqué sur Twitter indiquant que "des recherches (étaient) en cours pour retrouver des disparus" dans la commune de Casamicciola, dans le nord de l'Île. Une maison a été emportée par le gilssement de terrain et une voiture a été emmenée jusqu'à la mer. Ses deux occupants ont pu être secourus. Des renforts de pompiers ont été envoyés depuis Naples, mais l'île reste difficile d'accès pour les bateaux à moteur et les hélicoptères.