Macron va rendre hommage à Pierre Charles l’Enfant à l'origine de la construction de Washington

En voyage aux Etats-Unis, Emmanuel Macron va rendre hommage à Pierre Charles l’Enfant, un architecte français qui est à l'origine de la construction de la ville de Washington, capitale du pays.

Emmanuel Macron va rendre hommage ce mercredi à Pierre Charles l’Enfant, l’architecte français qui a dessiné Washington. Ce sera le premier geste de la visite d'État du président français aux Etats-Unis. Le chef de l'État va se rendre au cimetière militaire d'Arlington, là où sont enterrés 300.000 Américains, essentiellement des soldats, 300.000 Américains et un Français, Pierre Charles l’Enfant.

Né à Paris en 1754, il fait des études d'ingénieur et d'architecte. Il va suivre le général Lafayette et participer à la guerre d'indépendance américaine contre les Anglais où il est héroïque et blessé sur le champ de bataille. Après la Guerre, il s’installe comme architecte et construit la première mairie de New-York.

Plus tard, un concours est lancé pour dessiner les plans de la future capitale des Etats-Unis. Cette ville qui n’existe pas, va être construite à partir de rien sur les bords du fleuve Potoma. Elle qui sera baptisée “Federal City'', avant d'être renommé e par la suite Washington. L’architecte français va alors s’inspirer de Versailles. Il veut une ville aéré, moins monotone que toutes les villes américaines construites avec des avenues et des rues parallèles. Les travaux démarrent en 1791.

Une gloire à titre posthume

Mais Pierre Charles l’Enfant ne restera pas longtemps à la tête du projet. Au bout de deux ans, seulement, il est viré à cause de son caractère épouvantable que les Américains ne supportent plus. Il part avec tous ses plans qui n’ont pas été copiés. La ville va dès lors se développer de façon assez anarchique, sans avoir de véritable centre-ville. L’Enfant se bat pour être dédommagé, mais il ne l’obtient pas. Il va vivre tout le reste de sa vie dans une très grande pauvreté et mourir en 1825 en laissant 46 dollars à ses héritiers.

Mais sa gloire sera posthume. Au début du XXe siècle, ses plans sont retrouvés. Il est alors décidé de construire le National Mall tel qu’il l’avait conçu. Une immense esplanade de presque trois kilomètres qui va du Capitole au fleuve Potomac en passant devant la Maison Blanche. Cet immense parc deviendra la pelouse la plus célèbre du monde.

Dans la foulée de cette construction, la dépouille de Pierre Charles L’Enfant est transférée au cimetière d’Arlington. Sa tombe se trouve au sommet du cimetière, face à la perspective qu’il a imaginée. Emmanuel Macron s’inclinera ce mercredi devant ce Français d'Amérique.