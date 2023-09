Mexique: un mort après le crash d'un avion lors d'une "gender reveal party"

Pour annoncer le sexe de leur bébé à naître, de nombreux parents réalisent une petite mise en scène. Au Mexique, cette mode a conduit à la mort d'un pilote d'avion ce dimanche.

Les futurs parents d'un bébé sont de plus en plus nombreux à mettre en scène la "révélation" du sexe de leur enfant à naître. Cette pratique, popularisée par les réseaux sociaux, est touchée par une course au sensationnalisme qui n'a de limites que l'imagination des parents en devenir, et la profondeur de leur porte-feuille. Une surenchère qui a conduit à un drame le week-end dernier au Mexique.

Le pilote d'un petit avion de type Piper PA-25, selon les informations d'un compte X (ex-Twitter) spécialisé dans l'aviation, s'est crashé lors de la "gender reveal party" d'une famille à San Pedro dans la région du Sinaloa. Des informations confirmées par CNN.

Nuée de poudre rose

La folie des grandeurs a conduit les organisateurs de cette fête à faire survoler l'avion au dessus du jardin où se situait la famille et les convives à très basse altitude pour faire exploser une nuée de poudre au-dessus des futurs parents. En l'occurrence, une poudre rose.

Au moment de la manoeuvre, l'aile gauche de l'engin semble se plier et rompre. L'avion part alors à la dérive et finit sa trajectoire un peu loin selon les images que l'on peut voir en ligne.

CNN rapporte que la Croix-Rouge s'est rendue immédiatement sur place pour tenter de ranimer le pilote sur le site du crash, mais les secouristes n'y sont pas parvenus. Aucun autre blessé n'est à déplorer.

La cause de l'incident n'est pas encore formellement établie par l'enquête, qui est en cours.