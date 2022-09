Mort d'Elizabeth II: la longue histoire d'amour entre la reine et ses chiens corgis

C'est l'animal totem de la défunte reine Elizabeth II. Le corgi était le chien préféré de la souveraine britannique. Retour sur une histoire d'amour qui a débuté dès l'enfance.

Depuis sa montée sur le trône, Elizabeth II, a toujours porté une tenue unicolore, une paire de gants, un sac à main noir et avait un corgi trottinant à ses côtés. Ce chien court sur pattes, aux oreilles pointues et au long dos tire son nom du celtique "Cor gi", signifiant "chien nain". Un animal tellement lié à la monarque que lorsque celle-ci a réalisé une vidéo aux côtés de James Bond - interprété par Daniel Craig - à l'occasion des jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres, ses compagnons à quatre pattes figuraient au casting.

Plusieurs générations de corgis

Tout a débuté en 1933. La jeune Elizabeth, 7 ans, découvre cette race de chiens, lorsque son père, le roi George VI a introduit Dookie dans la famille. Puis a ses 18 ans, elle reçoit Susan, qui sera son chien préféré. Ce fut le début d'une longue passion pour la future reine qui a élevé plusieurs générations de corgis. Plusieurs ont été immortalisés aux côtés de la souveraine sur des photos officielles ou des tableaux. La boutique du palais de Buckingham propose peluches ou porte-clés à leur effigie.

Le dernier descendant de cette dynastie, Willow, est décédé en avril 2018, laissant la reine sans corgis. Mais Elizabeth II a décidé d'acquérir deux chiots en mars 2021, Fergus et Muick, une façon peut-être de chercher du réconfort dans une période difficile où son époux le prince Philip, 99 ans, vivait ses dernières semaines et la famille royale était secouée par une crise, accusée de racisme par le prince Harry et son épouse Meghan depuis les Etats-Unis.

Des chiens stars en Angleterre

Lorsqu'elle avait été présentée à la reine, Meghan Markle avait pourtant passé une épreuve avec succès: "Les corgis l'ont adoptée tout de suite", avait assuré le prince Harry lors d'une interview donnée à l'occasion de l'annonce de leurs fiançailles en novembre 2017.

"Cela fait 33 ans qu'ils m'aboient dessus. Elle entre, rien..." avait-il comparé avec un certain dépit.

Elizabeth II aimait tellement ses corgis qu'elle supervisait personnellement leur alimentation, selon "Pets by Royal Appointment", un livre consacré aux animaux de compagnie de la famille royale britannique. Servis à 17 heures précises, les dîners des chiens se composaient de filet de bœuf et de blanc de poulet recouverts de sauce.

La reine a élevé des générations de corgis, avec une préférence pour la race Pembroke, mais a aussi créé le "dorgi", croisement du corgi et du teckel. Et son intérêt a suscité l'engouement de ses sujets.

"En 1944, lorsque Susan, la toute première corgi Pembroke de la reine, est née, la popularité de la race a bondi de 56%. Les chiffres ont régulièrement grimpé. Les corgis Pembroke ont connu leur apogée en 1960, sept ans après le couronnement de la reine lorsque près de 9.000 chiots ont été enregistrés. Après cette 'heure de gloire', la popularité de la race a chuté", retrace le Kennel Club, la plus grande organisation britannique consacrée à la santé et au dressage des chiens.

Ils avaient également été la vedette des célébrations du jubilé en juin marquant les 70 ans de règne de la monarque, les chiens s'y déclinant alors en marionnettes géantes, sculptures colorées et même en un émoji spécial sur Twitter.