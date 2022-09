Mort d'Elizabeth II: les unes de la presse mondiale consacrées à la reine

Après le décès de la reine Elizabeth II, le monde entier lui rend hommage. Au lendemain de sa mort, de nombreux titres de presse ont consacré leur une ce vendredi à celle qui a régné pendant plus de 70 ans.

La reine Elizabeth II est décédée, jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. En début d'après-midi, un communiqué a été publié par Buckingham Palace, indiquant que l'état de santé de la reine était préoccupant. Les heures suivantes, la famille proche est arrivée au château de Balmoral, en Écosse et les journalistes de la BBC, la télévision nationale, se sont vêtus de noir. À 19h30, heure française, la nouvelle est tombée, London Bridge is down (Le pont de Londres est tombé).

Depuis, le monde entier rend hommage à la reine, restée sur le trône pendant plus de 70 ans. Les unes des titres de journaux dans de nombreux pays sont largement consacrées à cette triste nouvelle.

Voici celles du quotidien allemand Bild, des journaux britanniques The Guardian et The Daily Telegraph, du quotidien espagnol El Mundo, de l'hebdomaire américain Time, du magazine allemand Der Spiegel, des quotidiens français Libération et Ouest-France.