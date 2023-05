Pourquoi l'attaque de drone sur le Kremlin en pleine nuit n'aurait pas pu atteindre Vladimir Poutine

Après l'attaque de drone au-dessus du Kremlin, attribuée par la Russie à l'Ukraine, l'agence de presse russe Tass a annoncé que Vladimir Poutine ne se trouvait pas à Moscou pendant l'attaque. Un cas qui n'est pas rare pour le président russe.

Un objet qui survole le Kremlin et explose juste au-dessus d’un des bâtiments du siège de l’ancien sénat, là où se trouvent les bureaux de Vladimir Poutine. C'est ce que plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent de l'attaque de drones que la Russie a attribué à l'Ukraine, mercredi.

Les Russes affirment que la tentative d’attentat avait pour but de tuer Vladimir Poutine mais que l'armée et les services spéciaux sont intervenus avec l’utilisation de système de radar. Le communiqué précise que Vladimir Poutine n’a pas été blessé et que la Russie se réserve le droit de répondre où et quand elle le voudra.

Plusieurs hypothèses sur l'origine de l'attaque

De leur côté, les Ukrainiens démentent être à l’origine de cette tentative d'élimination de Vladimir Poutine.

“Nous n’avons rien à voir avec tout cela” a déclaré un conseiller de Volodymyr Zelensky qui parle d’une mise en scène inquiétante pour préparer les esprits à une attaque terroriste d’ampleur de la Russie en Ukraine.

De fait, le président du parlement russe, proche de Vladimir Poutine a aussitôt demandé l’utilisation d’armes capables de “détruire” le régime de Kiev pour réagir à cette tentative d’attentat. L’ancien président Russe Dmitri Medvedev appelle lui à éliminer le président ukrainien.

A ce stade, il n’est pas possible de savoir ce qui s’est passé. Trois scénarios sont possibles: soit une mise en scène des Russes, soit une tentative d'attentat des Ukrainiens, soit une tentative d’attentat venant d'ailleurs, comme des opposants à Vladimir Poutine, comme le laissent entendre les Ukrainiens. Washington appelle, de son côté, à la prudence et rappelle qu’il faut prendre avec précautions toutes les informations en provenance du Kremlin.

Novo Ogario: le bunker à la campagne de Poutine

Dans tous les cas, Vladimir Poutine ne se trouvait pas au Kremlin au moment de l’explosion des drones. L’agence officiel Tass a indiqué que, jeudi, le président russe était au travail dans sa résidence de Novo Ogario, une immense propriété à 25 kilomètres à l’ouest de Moscou. Au milieu d'une forêt, ce site est ultra protégé par un mur de six mètres de hauts et par un système de défense anti-aérien. Construit au 19ème siècle puis modernisé petit à petit, le bâtiment principal ressemble à un petit château médiéval. Vladimir Poutine y dispose d’une salle de judo, d’une piscine, d’écuries avec ses chevaux, d’une ferme avec des animaux et d’un héliport pour se rendre en quelques minutes au Kremlin.

Vladimir Poutine s’est fait attribuer cette propriété à perpétuité. Il devrait donc la garder si un jour il quitte le pouvoir. Depuis quelques années, il y passe l'essentiel de son temps, ne se rendant plus au Kremlin que pour des rendez- vous officiels. S'il travaille dans l'immense bâtiment de la place Rouge à Moscou, il n'y dort jamais. Ce que tout le monde sait et ce qui interroge donc sur une tentative d’assassinat en pleine nuit.

Le lieu de résidence de Poutine: un secret bien gardé

D'ailleurs, Vladimir Poutine entretient toujours le mystère sur le lieu où il se trouve. Il dispose officiellement de huit résidences, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kaliningrad et ailleurs. Mais il partage l’essentiel son temps entre Novo Ogario et Sotchi, au bord de la mer noire, où il séjourne souvent dans la résidence d’été des anciens présidents communistes.

Il a d'ailleurs fait construire à Novo Ogario et à Sotchi deux bureaux absolument identiques, avec la même décoration et les mêmes écrans géants sur sa gauche. Si bien que lorsque la télévision russe diffuse des images de lui en train de travailler, ce qui arrive presque tous les jours, personne ne peut dire s’il est près de Moscou ou bien à Sotchi à 1.500 kilomètres de là.