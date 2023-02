Pourquoi le porte-avion Foch risque d'être coulé au fond de l'Atlantique par le Brésil?

L’ancien porte-avions français, le Foch, risque d'être coulé au fond de l’Atlantique. C'est en tous cas ce que prévoit l'armée brésilienne qui l'avait racheté à la France, il y a près de 20 ans. Une hypothèse qui serait un véritable drame écologique.

Ne l'appelez plus jamais Foch. Le porte-avion militaire français, vendu au Brésil et renommé São Paulo lorsqu'il a pris son nouveau pavillon en 2000, pourrait être coulé dans l'océan Atlantique. Tout commence à la fin des années 1940. Après la Seconde guerre mondiale, l'armée veut se doter de plusieurs porte-avions.

Jusqu'à six navires sont prévus, mais au final, trois seront finalement commandés en 1955. Le Clemenceau est construit par le chantier naval de Brest alors que les chantiers de l'Atlantique, qui sont en train de construire le plus grand paquebot du monde, le France, reçoivent deux commandes: le Verdun, projet finalement annulé, et le Foch.

37 ans de service

Les "Classe Clemenceau", le Clemenceau et le Foch, vont assurer le prestige de la France sur toutes les mers du monde pendant plus de 35 ans. Ce dernier est intervenu au Liban dans les années 80 pour protéger les troupes françaises, et surtout en ex-Yougoslavie, dans les années 90. C’est le seul moment où il a vraiment fait la guerre. Ce sont les avions décollant du Foch qui ont bombardé les positions serbes, aux côtés des américains.

Mais en 2000 le commandement militaire a jugé le Foch trop vieux. D'autant plus que le Charles de Gaulle, porte-avion à propulsion nucléaire, est armé au même moment. Contrairement à son grand frère, le Clemenceau, il ne sera pas démantelé mais vendu, en l'occurrence, au Brésil. Un marché gagnant-gagnant. Le prix de vente représente alors une bouchée de pain: 12 millions d’euros. La France s’en débarrasse sans frais et la marine Brésilienne était heureuse d'entrer dans le petit club des pays possédant des portes avions: tout le monde est content.

>>> “Expliquez-nous” est à retrouver en podcasts sur le site et l’appli RMC

Une fin de vie difficile

A l'origine, le Brésil avait prévu de le garder en service jusqu'à la fin des années 2030. Mais plusieurs événements vont changer son destin. En 2005, une explosion a lieu dans la salle des machines, tuant un membre d'équipage, blessant dix autres, et provoquant un incendie. Malgré des rénovations, un autre incendie se déclare en 2012. Un plan de réparations et de rénovation est prévu jusqu'en 2017 mais le Foch vieillit mal. Le 14 février 2017, il est annoncé qu'il sera "démobilisé" et désarmé, sa remise en état coûtant trop cher. Les Brésiliens ont donc à leur tour décider de s’en débarrasser: il est officiellement retiré du service le 22 novembre 2018 et décision est prise de l’envoyer à la casse.

Sauf que ce n’est pas si simple de démanteler un navire de cette taille. D'autant plus que ces potentiellement très polluant. Dans un premier temps, les Brésiliens ont trouvé une entreprise turque qui pouvait démanteler le bateau. Le porte-avions a donc traversé l’Atlantique est entré en méditerranée mais les Turcs ont finalement renoncé au dernier moment. Sous la pression d’associations écologistes. Le ministère turc de l'Environnement a interdit l'accostage en faisant valoir la dangerosité des matériaux encore à bord, et en particulier de l’amiante.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Un bateau indésirable

Depuis, le Foch est devenu indésirable: en septembre 2022, il est renvoyé vers le Brésil par un remorqueur néerlandais et erre, depuis, sur les mers. Même dans son propre pays, aucun port n’accepte d'accueillir cette épave, presque aussi grande que la tour Eiffel. Le bateau est donc resté au large, interdit d’entrer dans les eaux territoriales brésiliennes et finalement, jeudi, le ministère de la Défense brésilien a annoncé son intention de le couler. Il se trouve actuellement à 350 kilomètres des côtes, dans une zone ou les fonds sous-marin sont à quelque 5.000 mètres de profondeur.

Pour les écologistes, ce serait un véritable drame. Les militaires brésiliens promettent un naufrage "maîtrisé”. Mais les associations dénoncent un “crime environnemental” et expliquent que jamais l'humain n'a volontairement envoyé un navire aussi grand dans les fonds marins. Le Foch est plus grand que le Titanic, presque aussi long que la tour Eiffel. Bref, un énorme colis toxique de 30.000 tonnes. D'autant plus que le bateau pourrait contenir jusqu’à 600 tonnes d’amiante mais aussi d'autres substances comme le mercure ou des PBC, des produits interdits depuis 40 ans et qui pourraient être nocives pour la vie marine.

La France ne bouge pas

Des associations lancent un appel à la France pour qu’elle intervienne, mais il y a peu de chance que cela se fasse, le bateau étant brésilien depuis plus de 20 ans. La France garde par ailleurs un très mauvais souvenir du démantèlement du Clemenceau. C'était en 1997, le navire avait été envoyé en Inde, mais déjà pour des raisons écologiques, les Indiens l’avaient finalement refusé. Il avait dû revenir à Brest, avant d'être l’avait découpé en morceau par une entreprise britannique dans le port d' Hartlepool mais cela avait coûté une fortune.

La France aujourd’hui n’a plus qu’un porte-avions: le Charles de Gaulle. Il est prévu pour rester en service jusqu’en 2040. Peut-être faudra-t-il commencer à réfléchir et anticiper la façon dont on s’en débarrassera.