Qui était Shireen Abu Akleh, journaliste vedette chez Al-Jazeera, tuée par balle en Cisjordanie?

La journaliste Shireen Abu Akleh a été tuée par balles mercredi matin alors qu'elle couvrait une intervention de l'armée israélienne. Des funérailles nationales sont prévues ce jeudi.

Shireen Abu Akleh, journaliste vedette d'Al-Jazeera est morte mercredi en Cisjordanie. C'était une star, la reporter vedette de la chaîne internationale basée au Qatar, chaîne très regardée dans tout le monde arabe.

Shireen Abu Akleh avait 51 ans, elle était célibataire sans enfant. Elle était palestinienne et américaine, ayant la double nationalité. Elle était chrétienne originaire de Bethléem, et vivait à Jérusalem.

Après des études de journalisme en Jordanie, elle avait commencé à la radio, et puis en 1997, elle avait rejoint Al-Jazeera et elle était devenue sur cette chaîne une des premières femmes reporter de guerre. Pourtant, elle confiait qu’elle n’aimait pas le danger, elle n’avait pas peur de dire qu’elle avait peur et pensait d’abord à protéger ses équipes, plutôt qu'à faire des images.

Mercredi matin, elle s'était postée à l’entrée d’un camp de Jénine, au nord des territoires palestiniens de la Cisjordanie, pour couvrir une intervention de l'armée israélienne. Elle était avec un groupe de 7 journalistes, clairement identifiés, portant casques et gilets pare-balles. Elle a été touchée d’une balle dans la tête. Les journalistes présents affirment que l’origine du tir ne fait aucun doute, c’est l'armée israélienne. La chaîne Al-Jazeera affirme que sa reporter a été tuée de sang-froid.

Une enquête indépendante réclamée par l'ONU

Le Premier ministre israélien a d’abord affirmé que selon lui, la balle mortelle venait plutôt des combattants palestiniens. Puis mercredi après-midi, dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué qu’en fait, à ce stade, elle ne savait pas qui a tué la journaliste. Les Etats-Unis, l'Europe, l’ONU réclament une enquête indépendante.

Ses funérailles seront célébrées ce jeudi et il risque d’y avoir beaucoup de monde. D’abord lors des funérailles nationales à Ramallah en présence du président de l’autorité palestinienne, Mahmood Abbas, puis à Jérusalem au cimetière près de chez elle.

Mercredi, déjà, toute la population de Jénine s’est rassemblée pour voir passer son cercueil, puis une foule immense l’a accompagnée dans les rues de Ramallah, jusqu’aux locaux d'Al-Jazeera. Une mobilisation et une émotion qui font craindre des réactions violentes. Depuis le 22 mars, il règne déjà de vives tensions dans la région. Une série d’attentats a fait 18 morts civils en Israël. Les opérations de représailles ont tué une trentaine de Palestiniens. C’est une de ces opérations que Shireen Abu Akleh essayait de couvrir mercredi matin.