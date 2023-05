En Russie, une proposition de loi pour interdire les changements de sexe, élaborée par près de 400 députés russes, a été déposée au Parlement.

Des députés russes ont déposé une proposition de loi pour interdire quasiment toute possibilité de changer de sexe, de manière chirurgicale ou légale. C'est une nouvelle illustration de l'accélération du virage conservateur dans le pays.

Dans un communiqué publié mardi soir, la Douma, chambre basse du Parlement russe, indique que la proposition vise à interdire "la réalisation d'interventions médicales pour changer de sexe". Plus largement, le texte vise aussi à interdire "l'enregistrement à l'état-civil de changement de sexe sans opération", selon le communiqué.

Ce projet a été élaboré par près de 400 députés, sous la direction du président de la Douma, Viatcheslav Volodine, un allié du président Vladimir Poutine, indique le communiqué.

Des exceptions minimes

Le texte prévoit des exceptions permettant ce type d'interventions chirurgicales dans les cas d'"anomalies congénitales" chez des enfants dans la formation de leurs organes génitaux. Ces opérations médicales d'exception devront toutefois être validées au niveau gouvernemental, souligne le communiqué de la Douma.

La Douma n'a pas indiqué quand la proposition serait examinée en première lecture, mais certains médias ont rapporté que le processus pourrait débuter dès jeudi.

En parallèle du conflit en Ukraine, les autorités russes ont accéléré la promotion d'une politique conservatrice en matière de moeurs, en association avec l'Eglise orthodoxe, au nom des "valeurs traditionnelles" face à Kiev et ses alliés occidentaux présentés comme décadents.

Des violences contre les personnes LGBT+

Ces derniers mois, plusieurs responsables russes ont par exemple appelé à punir le "féminisme radical" en le comparant à une idéologie extrémiste.

En Russie, les personnes LGBT+ font souvent l'objet d'hostilité, de violences et parfois même de meurtres. L'homosexualité y était considérée comme un crime jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 1999.

Depuis 2013, une loi y interdit la "propagande" homosexuelle et, selon des ONG, est utilisée pour persécuter les personnes LGBT+. Depuis 2020, le Constitution russe indique que le mariage n'est possible qu'entre un homme et une femme.