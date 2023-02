Ukraine: Zelensky veut tout faire “pour remporter la victoire cette année”

Pour le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé un message d’optimisme et d’espoir à son peuple, assurant que ses troupes feraient “tout pour remporter la victoire cette année”.

"Nous avons enduré. Nous n'avons pas été vaincus. Et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année", a lancé vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse à la Nation, un an après le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine.

"Nous sommes forts. Nous sommes prêts à tout. Nous vaincrons tout le monde. Parce que nous sommes l'Ukraine !", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

"L'Ukraine a surpris le monde. L'Ukraine a inspiré le monde. L'Ukraine a uni le monde. Il y a des milliers de mots pour le prouver, mais quelques-uns suffiront", a-t-il ajouté.

Les troupes russes ont pénétré sur le territoire ukrainien au petit matin du 24 février 2022, lançant le pire conflit que l'Europe ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un an plus tard, des villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines, une partie du pays est sous occupation russe et les deux camps comptent chacun plus de 150.000 tués ou blessés, selon des estimations occidentales.

Le premier char allemand livré vendredi

"HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard", a égrené le président ukrainien en citant les noms des armes fournies depuis un an, ou bientôt livrées, par les Occidentaux à l'armée ukrainienne, pour faire face à l'armada russe. D’ailleurs, la Pologne a annoncé vendredi que le premier char Leopard-2, de fabrication allemande, serait livré ce 24 février aux forces ukrainiennes.

Assis à un bureau, les mains croisées, le visage et le ton graves, vêtu d'un sweat-shirt bleu sombre siglé du trident symbole de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a évoqué les villes ukrainiennes théâtres d'atrocités commises imputées aux Russes ou encore symboles de l'occupation ou de la résistance de l'armée de Kiev.

"Le monde a vu de quoi l'Ukraine est capable. Ce sont les nouveaux héros. Les défenseurs de Kiev, les défenseurs d'Azovstal. De nouveaux exploits réalisés par des villes entières. Kharkiv, Tcherniguiv, Marioupol, Kherson, Mykolaïv, Gostomel, Volnovakha, Boutcha, Irpin, Okhtyrka. Villes Héros. Les capitales de l'invincibilité", a-t-il salué.

"Nous ne le pardonnerons jamais. Nous n'aurons jamais de repos tant que les meurtriers russes ne seront pas punis. Par le tribunal international, par le jugement de Dieu ou par nos soldats", a également lancé le président ukrainien dans son allocution d'une durée de près de 15 minutes, et qui doit tenir une conférence de presse à Kiev ce vendredi.

Des réactions multiples dans le reste du monde

Au-delà des mots du président ukrainien, ainsi que de ceux de Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité russe, d’autres figures internationales se sont exprimées en cette date anniversaire de la guerre en Ukraine.

Tandis qu’Emmanuel Macron a appelé à la “victoire” de l’Ukraine sur Twitter, Ursula Von Der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a assuré que Vladimir Poutine n’avait “pas rempli un seul objectif” depuis le lancement de la tentative d’invasion. N'étant pas parvenu à “effacer l'Ukraine de la carte, (Vladimir Poutine) est confronté à une nation plus vigoureuse que jamais", a ajouté l’ancienne ministre fédérale allemande.

L’actuel chancelier allemand, lui, a expliqué dans une vidéo que Vladimir Poutine a “toutes les cartes en main. Il peut mettre fin à cette guerre". Olaf Scholz a par ailleurs assuré que le chef d’Etat russe n'atteindra “pas ses objectifs impérialistes”.

Enfin, Jens Stoltenberg, le chef de l’Otan, a prédit de son côté que l’Ukraine “vaincra sans doute” dans sa guerre contre la Russie.