"Ca va vraiment nous aider": en Ukraine, les chars occidentaux sont attendus avec impatience

Après les annonces consécutives de l’envoi de chars Leopard allemands, puis de tanks Abrams américains mercredi 25 janvier, les troupes ukrainiennes font part de leur joie et de leur impatience de voir ces blindés arriver sur le front afin d’aider l’Ukraine à repousser les forces armées russes.

31 blindés Abrams américains, des dizaines de Leopard 2… Depuis plusieurs semaines, ces chars modernes étaient vivement demandés par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Mercredi, le jour des 45 ans du leader ukrainien, Zelensky a vu sa demande finalement acceptée par les occidentaux.

S’il s’est évidemment réjoui de cette annonce, en quelque sorte un beau cadeau d’anniversaire, la joie du président ukrainien est évidemment partagée par ses concitoyens et ses forces armées sur le terrain. A Sloviansk par exemple, Alexander, un soldat ukrainien, est déployé régulièrement sur la ligne de front.

“Je pense que plus les alliés nous en donnerons, mieux ce sera. Nous en avons besoin parce que nous n’en avons pas… Nos chars sont en panne”, explique ce militaire.

“Nous allons en recevoir dix, douze, quelques dizaines, mais ça ne sera suffisant que pour deux, trois ou quelques batailles”, regrette-t-il cependant.

Une formation de 6 semaines pour les opérateurs de chars

Des militaires qui continuent de demander le plus de chars possibles. La population, elle, espère les voir reprendre l’avantage sur le terrain grâce à ces tanks modernes. Vladislav, un habitant de Sloviansk (située dans l’oblast de Donetsk), explique que “nous n’avions pas d’armes si puissantes jusqu’ici à déployer sur le champ de bataille”.

Pour Dimitri, un autre habitant de la ville, “le soutien est très important pour nos combattants. Pas seulement avec des mots mais avec des choses concrètes”.

“Ces chars vont vraiment aider notre pays, nos militaires. Pas seulement pour défendre nos positions mais aussi pour avancer sur la ligne de front”, assure le résident de cette ville ukrainienne, située dans l’Est du pays.

Reste à savoir quand ces chars seront déployés sur le terrain car il faudra former les équipages. Pour les chars allemands, cette formation devrait durer six semaines et débuter en février.

Du côté de la présidence ukrainienne, en attendant de savoir si la France pourra envoyer des chars Leclerc, Volodymyr Zelensky a demandé aux occidentaux de livrer des missiles de longue portée ainsi que des avions de combat à l'armée ukrainienne afin d'accentuer la force de défense du pays.