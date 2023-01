Berlin approuve la livraison de chars Leopard, Washington va fournir des Abrams

Ce sont des nouvelles qui étaient très attendues en Ukraine: l'Allemagne et les États-Unis ont annoncé, ce mercredi, qu'ils allaient y envoyer des chars lourds, réclamés depuis des semaines par Kiev.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a donné, ce mercredi, son accord à la fourniture de Leopard 2 à l'Ukraine, tandis que les États-Unis ont annoncé la livraison de 31 Abrams, des chars lourds que réclame Kiev pour faire face au rouleau compresseur russe.

"Il ne s'agit pas d'une menace offensive contre la Russie", a tenu à assurer le président Joe Biden, qui s'est entretenu de l'aide à apporter aux Ukrainiens avec son homologue français Emmanuel Macron ainsi qu'avec le chancelier allemand Olaf Scholz, la Première ministre italienne Meloni et le chef du gouvernement britannique Rishi Sunak.

Le gouvernement allemand avait auparavant décidé en Conseil des ministres à la fois d'envoyer 14 Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée, la Bundeswehr, et d'autoriser ses alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même.

"Nous faisons ce qui est nécessaire et possible pour soutenir l'Ukraine, mais nous empêchons en même temps une escalade de la guerre, vers une guerre entre la Russie et l'Otan", avait toutefois ensuite pris soin de souligner Olaf Scholz devant le Bundestag, la chambre basse du parlement allemand.